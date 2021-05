Décès de la danseuse France Geoffroy, cofondatrice de Corpuscule Danse

Celle qui se présentait comme « la danseuse à roulettes », France Geoffroy, s’est éteinte vendredi, à l’âge de 47 ans. Quadraplégique depuis l’adolescence, l’artiste en danse a été cofondatrice, ainsi que codirectrice générale et artistique de la compagnie Corpuscule Danse.

Avec force, dignité et sérénité, France s’est envolée alors qu’elle était portée par l’amour de ses proches , peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise émis cette fin de semaine. La cause de son décès n’a pas été dévoilée.

À 17 ans, alors qu’elle s’apprêtait à entreprendre une formation en danse, France Geoffroy est victime d’un accident qui la rend tétraplégique. Elle a continué à danser et a fait une suite de rencontres déterminantes qui ont façonné sa démarche artistique, centrée sur l’esthétique et les possibilités de mouvance du corps atypique.

Neuf ans après son accident, en 2000, elle a cofondé avec Martine Lusignan et Isaac Savoie l’entreprise Corpuscule Danse, première compagnie professionnelle québécoise de danse intégrée. Ce courant de la danse favorise la rencontre créative entre danseurs et danseuses avec et sans handicap, tant lors d’ateliers, de cours que sur scène.

Les danseuses Joannie Douville et France Geoffroy (à droite) Photo : Mikaël Theimer

Plusieurs chorégraphes de renom ont collaboré avec Corpuscule Danse au fil des années, notamment Estelle Clareton, John Ottmann, Hélène Langevin, Benoît Lachambre, Lucie Grégoire, Deborah Dunn, Harold Rhéaume.

Fortement impliquée dans sa communauté, France Geoffroy a reçu plusieurs prix soulignant l’importance de ses actions, dont le Prix du gouverneur général, division civile, en 2017 et le Prix Michael J. Fox du Conseil des arts du Canada l’année suivante. Elle a aussi été porte-parole de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau pendant douze ans et a siégé au conseil d’administration de Visions sur l’art Québec durant sept ans.