Du détergent transforme un ruisseau en nuage de mousse en Colombie-Britannique

Le ministère de l'Environnement provincial et Environnement Canada surveillent la situation. Ils confirment que la substance retrouvée dans le ruisseau est de la poudre à lessive de marque Tide.

Quelques jours plus tôt, les résidents d’un complexe immobilier situé près de Sumas Mountain ont aperçu de la poudre blanche sur les toits de leurs propriétés. Choqué et inquiet , le scientifique environnemental et chimiste analytique Tom Ulanowski craint que la mousse ait des effets néfastes sur la faune.

Comme d’autres résidents du complexe, il a vu la poudre se répandre par le vent dans les cours et les jardins environnants. Certaines personnes et un chien ont souffert d’une irritation, dit-il.

L'utilisation de détergent à lessive pour empêcher la mousse de pousser sur les toits est parfois recommandée lors de recherche en ligne Photo : Offerte par Tom Ulanowski

Un avertissement

L'utilisation de détergent à lessive pour empêcher la mousse de pousser sur les toits est parfois recommandée en ligne, mais la technique peut poser des dangers pour l’environnement et peut endommager les toits. Sur son étiquette, le détergent à lessive Tide n’indique pas qu'il peut être utilisé comme herbicide.

Selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, l'incident ne semble pas avoir eu d'effets néfastes pour l’habitat du poisson.

Environnement Canada n'a pas répondu aux demandes d'information. La société qui gère le complexe immobilier n’a pas immédiatement répondu aux demandes d’entrevues.

Tom Ulanowski espère que la situation servira d'avertissement aux autres propriétaires qui pourraient penser que c'est une bonne idée d'utiliser un détergent à lessive pour traiter la mousse sur les toits.

Je veux juste que les gens sachent qu'il existe de meilleures options plus respectueuses de l'environnement .

Avec les informations de Chad Pawson