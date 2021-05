La concrétisation d’un rêve pour William Cloutier

En entrevue à Toujours le matin, William Cloutier disait prendre la mesure du soutien qu’il a obtenu des gens de la région. On est confinés. On a droit à 15 minutes de réseaux sociaux ici et là, mais j’ai bien senti que j’étais appuyé. Je suis vraiment reconnaissant , a-t-il confié à Anne-Marie Lemay.

Il termine son aventure avec un prix de 125 000 $ et un contrat de disque en poche. À ce moment-ci, ce que le chanteur retient de son expérience, ce sont les liens qu’il a tissés avec les autres académiciens et tous les conseils qu’il a reçus du corps professoral.

Les choses se vivent tellement rapidement. J’ai hâte de revoir les émissions quotidiennes pour me rappeler tous les cours , a-t-il ajouté. Ce sera comme mon journal de bord de l’aventure.

À écouter : Entrevue complète avec William Cloutier à Toujours le matin

Au cours des premières semaines du tournage de Star Académie, la conjointe de William Cloutier a donné naissance à leur deuxième enfant. Sa famille devient sa priorité des prochaines semaines, confiait le nouveau père.

Le tourbillon des émissions en direct du dimanche et le rythme d'apprentissage du métier à vitesse grand V peuvent bien prendre une pause, mais l’agenda professionnel est déjà bien rempli, notamment par une audition à venir, en France, pour la prochaine mouture de Starmania.

De plus, William Cloutier et l’autre finaliste Star Académie, Lunou Zucchini, partiront en tournée de février à juin 2022. Leur spectacle sera présenté à Drummondville le 24 mars, à Victoriaville le 27 mars et à Trois-Rivières le 28 avril.