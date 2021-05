Ottawa adhère finalement au principe d’un passeport vaccinal

Après s’être montré prudent pendant plusieurs mois face à l’idée d’un passeport vaccinal, le gouvernement Trudeau semble finalement avoir adhéré à cette idée, du moins en ce qui a trait aux voyages internationaux.

Plusieurs pays s’apprêtent en effet à exiger des preuves de vaccination pour franchir leurs frontières.

Selon la ministre fédérale de la Santé, Patricia Hajdu, il est désormais admis qu’il faudra détenir un certificat de vaccination ou un passeport vaccinal pour voyager à l’étranger, du moins jusqu’à ce que la pandémie soit terminée.

Les Canadiens ont besoin d’une attestation adéquate pour les voyages internationaux. On sait que les gens voudront voyager quand la pandémie sera sous contrôle et qu’ils voudront avoir une certification de vaccination pour le faire , a expliqué la ministre sur les ondes de CBC.

Je rencontre régulièrement mes homologues du G7 et le dialogue se poursuit. Une citation de :Patricia Hajdu, ministre fédérale de la Santé

Ottawa, de son côté, devra également déterminer de quelle façon les services frontaliers canadiens pourront savoir si les personnes qui se présentent à nos frontières ont été ou non immunisées contre la COVID-19.

C’est pourquoi Ottawa travaille à développer une approche standardisée et des normes internationales avec les autres pays de façon à rendre ces contrôles les plus simples et les plus efficaces possibles. Il serait question de documents munis de codes QR ou d’applications pour téléphones portables par exemple.

Le Canada aurait d'ailleurs une longueur d'avance dans ce genre de contrôle. Avec l’application ArriveCAN, déjà implantée au pays, les voyageurs qui arrivent de l’étranger au Canada peuvent transmettre des renseignements obligatoires aux services frontaliers avant leur arrivée via leur téléphone cellulaire. Ce qui facilite les contrôles douaniers.

Aucun consensus international ne serait cependant à portée de main pour le moment sur la forme que prendra un futur certificat de vaccination international.

Les discussions sont déjà très avancées cependant en Europe, où la Commission européenne discute activement avec Washington en prévision d’une éventuelle reprise du tourisme américain en Europe au cours des prochains mois.

L’UE prépare également un passeport vaccinal qui permettra aux personnes immunisées de voyager librement en Europe.

Certains pays l'utilisent déjà

Plusieurs pays dont Israël et le Danemark, notamment, ont déjà instauré des passeports vaccinaux papier ou sur téléphone muni de codes QR qui permettent d’obtenir différents services ou d’accéder à des commerces non essentiels, des cinémas, des restaurants et des théâtres pour ceux et celles qui ont reçu deux doses de vaccin. Plus près de nous, l’État de New York a également instauré l’Excelsior Pass, qui fonctionne selon le même principe.

Il va sans dire que l’imposition d’une preuve de vaccination pour voyager à l’étranger ou entrer au Canada soulève des questions et des réticences en matière de protection de la vie privée et des renseignements personnels des individus, notamment au niveau médical.

D’autres voient dans cette façon de faire une méthode détournée pour imposer la vaccination.

Ottawa répond que des preuves de vaccination, notamment contre la fièvre jaune, sont exigées depuis des décennies pour se rendre dans certains pays sans que cela ne pose de problème en particulier.