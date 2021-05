Une première édition virtuelle pour le congrès de l’Acfas

Le 88 e Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), qui est organisé par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop cette année, se déroule entièrement en ligne en raison de la pandémie.

Pas moins de 5000 congressistes en provenance d'une quarantaine de pays se connecteront au cybercongrès, jusqu’à vendredi, pour y suivre 200 colloques et 4000 communications scientifiques.

En outre, les 600 communications libres seront disponibles en vidéo pendant toute la durée du congrès.

L’événement permet à la communauté scientifique francophone de présenter ses dernières recherches, mais aussi de débattre des questions d’actualité et de réseauter.

Le président d’honneur du congrès est Jean-René Dufort.

Pas besoin d’une grosse recherche […] pour comprendre que la dernière année nous a démontré avec éloquence la valeur de la recherche scientifique dans nos petites vies d’humains trop occupées. La pandémie nous laisse même des avancées majeures : pensons simplement aux vaccins à ARN, produits en même pas un an! Une citation de :Jean-René Dufort

« Cette année a surligné en jaune fluo l’importance de la vulgarisation scientifique. La science, c’est bien, mais la communiquer de manière accessible, efficace et compréhensible devient vital dans notre monde de fake news , affirme l'animateur.

À lire aussi : Les sciences sous la loupe

Le thème Du jamais su a pour objectif de faire comprendre à la population l'importance [des] découvertes et comment elles vont changer leur vie , souligne Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke.

Science-moi

Une douzaine d’activités gratuites sont organisées pour le grand public, telles que des conférences de personnalités comme David St-Jacques et Luc Langevin, des expositions artistiques et des événements-spectacles.

C’est la 8e fois que l'Université de Sherbrooke est l'hôte de l'Acfas, dont une 2e fois en partenariat avec l'Université Bishop's. Le congrès avait été annulé l’année dernière en raison de la pandémie.

L'association a été créée en 1923 sous le nom d’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences. L’organisme à but non lucratif a été renommé Association francophone pour le savoir entre 2001 et mai 2019. Depuis mai 2019, l'Association se dénomme tout simplement Acfas.