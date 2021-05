Conventions collectives : des représentants syndicaux de la région déçus

Déception et insatisfaction, c’est ce qui ressort de la rencontre qui s'est tenue dimanche entre le premier ministre et les centrales syndicales qui représentent le secteur public . Alors que François Legault voudrait en arriver à une entente d'ici deux à trois semaines, plusieurs syndicats déplorent que le premier ministre leur ait soumis la même entente qu'il y a un an.

J’ai été grandement déçu de notre premier ministre. Il met beaucoup de pression, mais avec rien de nouveau sur la table , regrette Denis Beaudin, président de la CSN Estrie. J’aimerais qu’il puisse être aussi imaginatif à la table de négociation, qu’il l’est en conférence de presse.

Denis Beaudin reproche au premier ministre d’avoir transformé des vérités . Il dit que l’offre monétaire est de 8 %. Ce n’est pas vrai. C’est une offre de 5 % qui pourrait être bonifiée de 1 %, selon l’inflation , lance-t-il. Pour lui, cette offre d'une augmentation de 5 % sur trois ans, avec des primes forfaitaires, est jugée insuffisante.

Danny Roulx, représentant de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et de services sociaux en Estrie (APTS), déplore lui aussi une offre insuffisante. On est en accord qu’on veuille que ça accélère. Mais il va falloir qu’on arrive à vraiment faire des changements dans le réseau de la santé et des services sociaux , indique-t-il. Présentement, avec les offres qu’il y a, ce qu’on voit, c’est qu’on n’aura pas de changements concrets et qu’on va continuer à avoir encore plus de la difficulté , craint-il.

L’une de ses préoccupations concerne la pénurie de main-d'œuvre dans les centres jeunesse. On est contents d’avoir des postes, mais présentement, les DPJ travaillent très fort pour engager. Ils engagent tout le personnel qu’ils peuvent et ils ont des difficultés , poursuit-il.