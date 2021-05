Enquête policière sur une série d'incendies criminels dans le Vieux-Longueuil

Le 19 avril dernier, il venait de s'endormir quand une personne s'est faufilée sur son terrain pour incendier son cabanon.

En quelques minutes, les flammes se sont propagées à l'entretoit de sa maison.

De l'intérieur, moi, je ne réalisais rien. J'étais couché. J'étais en train de m'endormir. Ce sont des voisins qui sont venus me réveiller. En sortant, il était trop tard. Le cabanon, l'auto et le toit étaient déjà en feu , raconte M. Baril.

Le 19 avril, un suspect (encerclé en rouge) aurait allumé l'incendie d'une maison où dormaient un père et ses deux enfants.

Réveillé brusquement par un voisin qui partait pour son quart de nuit, M. Baril a eu à peine le temps de quitter les lieux. Ce sont des voisins qui lui ont prêté chaussures et vêtements pendant qu'ils appelaient le 911.

La vie de ce père de famille a donc basculé en raison du geste d'un inconnu.

Le 27 avril, le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a envoyé une lettre à tous les résidents du secteur de la rue Labonté.

On y apprend qu'une enquête est en cours concernant des incendies criminels dans ce même quartier.

Deux semaines après le drame vécu par sa famille, Laurent-Philippe Baril nous ouvre la porte de ce qui reste de sa maison. Au deuxième étage, où se trouvaient les chambres de ses deux enfants, l'endroit n'est que ruines et cendres.

Il y a comme une portée violente à ce geste-là. Si on m'avait ciblé, si on m'avait attaqué à coup de fusil au travers de la fenêtre, il y aurait un traitement différent. Là, on a utilisé les flammes. La personne savait ce qu'elle faisait... Elle était équipée. C'était dirigé. C'était gratuit.

Une citation de :Laurent-Philippe Baril, victime d'un incendie criminel