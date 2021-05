Près de 30 000 chirurgies en attente en Saskatchewan, en raison de la COVID-19

La baisse des chirurgies est principalement due à la pandémie qui force les hôpitaux à réaffecter leurs ressources et le personnel en fonction des besoins liés à la gestion de la COVID-19.

Le ministère de la Santé note cependant que cinq patients sur 10 sont en mesure de recevoir leur chirurgie sous 23 jours.

Les hospitalisations actuelles, particulièrement dans la région de Regina, ont entraîné des annulations de chirurgies, notamment pour celles nécessitant un lit pour la convalescence. Une citation de :Communiqué du ministère de la Santé

Entre le 1er et le 26 avril, 68 patients ont été admis aux soins intensifs, un record dans la province depuis le début de la pandémie.

Les ressources des hôpitaux ont été redirigées en raison des besoins de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek

Selon la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , les patients atteints de la COVID-19, désormais plus jeunes, restent plus longtemps aux soins intensifs, et les hospitalisations sont plus régulières. L'Autorité de la santé croit c'est une tendance qui devrait continuer.

Les médecins sont désormais contraints de trier les patients, donc de choisir qui peut ou non recevoir des soins, selon la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , et ce, malgré une augmentation de 48 lits aux soins intensifs au cours des dernières semaines.

Déterminer l’urgence

Les patients hospitalisés en raison de la COVID-19 sont plus jeunes et restent souvent plus longtemps aux soins intensifs, selon la SHA. Photo : Radio-Canada / Alison Northcott

Les médecins n’ont pas d’autres choix que de décider quelle chirurgie est urgente.

Les chirurgies continuent pour les patients atteints de cancer, dont l’urgence est déterminée au jour le jour par les chirurgiens, selon la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Pour Peter Giebert, actuellement en attente d’une opération chirurgicale de l’œsophage, cette situation n’est pas nouvelle.

Même avant la pandémie, il y avait une longue liste d’attente. Et avec le triage des patients, l’accès aux soins est passé d’un droit à un privilège. Il faut faire quelque chose. Une citation de :Peter Giebert, patient en attente de chirurgie.

Son opération, décalée depuis l’automne dernier, doit finalement avoir lieu à la mi-mai, toutefois l'homme reste sceptique. L’homme de 66 ans songer déjà à se rendre aux États-Unis pour se faire opérer.

Pour expliquer ces annulations et reports, les autorités sanitaires ont expliqué au patient que personne n’est disponible, que ce soient les chirurgiens ou le personnel médical .

Avec les informations de Mickey Djuric