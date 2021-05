COVID-19 : « Faut se reprendre en main », dit le maire de Victoriaville

Sinon, comme le mentionne Dre Godi, on pourrait se retrouver au rouge [...] Quand on regarde l’ensemble du Québec, on s’en tire fort bien, mais pour avoir parlé avec des élus du Bas-Saint-Laurent, ils s’en tiraient bien, ils ne comprenaient pas pourquoi il n’y avait pas de mesures allégées… et regardez aujourd’hui le résultat , a prévenu André Bellavance, maire de Victoriaville, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Hier, la santé publique régionale a recensé 27 cas de la maladie au Centre-du-Québec, alors que la Mauricie n’enregistrait que deux cas.

Au Québec, plus de la moitié des éclosions actives sont dans les milieux de travail. La région n’échappe pas à cette statistique. Actuellement, c’est dans les milieux de travail et les écoles, mais il y a aussi de la transmission communautaire [...] J’ai l'impression que, avec le printemps qui arrive, il y a des gens qui font fi des consignes et qui se rencontrent , croit le maire, qui a rencontré vendredi la santé publique régionale avec d’autres élus municipaux et députés provinciaux de la Mauricie-Centre-du-Québec.

Il ne peut pas préciser quel groupe d’âge de la population contrevient aux règles ni confirmer si la transmission est plus importante dans un type d’entreprise en particulier.

Les MRC de Drummondville et d’Arthabaska ont enregistré les hausses de nouveaux cas les plus importantes hier dans la région. André Bellavance affirme que la MRC de l’Érable est également sous la loupe.

C’est préoccupant [...] On voyait beaucoup de cas à Drummondville, et on se dit toujours : ‘Quand c’est à Drummondville, c’est quand même à côté de chez nous. C’est sûr qu’à un moment donné, on va voir les impacts’ , s’inquiète-t-il.

Il encourage la population à continuer de se faire vacciner.