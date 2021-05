Retour en classe pour des milliers d'élèves du primaire

Même s'il est plus efficace qu'au début de la pandémie, l’enseignement en ligne est plus complexe à faire pour les élèves plus jeunes.

À l’école primaire du Bac, de Saint-Lambert-de-Lauzon, plusieurs enfants et parents étaient majoritairement heureux de la réouverture des classes.

Je suis content. Le travail à la maison, ce n'est pas toujours évident avec les enfants. C'est aussi plus facile pour eux d'apprendre, de voir leurs amis. C'est une bonne chose qu'ils puissent retrouver cet univers-là , affirme un parent, Jean-François Gobeil.

La directrice de l’établissement de 683 élèves, était présente à l'arrivée des élèves. Line Lachance avait l’impression de revivre le début d’année.

Très heureuse, en fait fébrile de l'ouverture. C'est comme un début d'année scolaire. On s e sent un peu comme ça , affirme-t-elle.

Les élèves de l'école primaire du Bac, de Saint-Lambert-de-Lauzon, retournent à l'école. Photo : Radio-Canada

Nouvelles mesures

Les écoles primaires des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sont ouvertes, à l’exception des établissements de la Beauce, des Etchemins et de Bellechasse.

Ce retour en classe sera différent, toutefois. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les élèves de la première à la sixième année devront porter le masque de procédure en tout temps à l’intérieur de l’école.

Le ministre de la Santé a également assuré que des tests de dépistage seront accessibles plus rapidement afin de réduire la propagation possible de la COVID dans les écoles.

Plusieurs parents semblent apprécier ces nouvelles mesures.

La directrice de l’école du Bac souligne aussi que l’enseignement en ligne a perdu de son intérêt pour plusieurs élèves, au fil des semaines.

C'est sûr que la première semaine a été plus facile, je vais être honnête. C'était nouveau, les enfants étaient contents. Plus les semaines avançaient, plus c'était difficile, pour les enfants, les enseignants, mais aussi pour les parents en télétravail qui devaient gérer ça en même temps , raconte Line Lachance.

Pas de retard

Malgré tout, le psychologue spécialisé en réussite scolaire Égide Royer, ne croit pas que l'enseignement en ligne, sur une période de quelques semaines, aura causé des retards d’apprentissage pour la majorité des enfants.

Il souligne toutefois qu’il faudra ajouter des ressources pour les élèves en difficulté.

Par rapport aux jeunes en difficulté, il va falloir continuer à maintenir à ce 30 % de jeunes qui ont des besoins particuliers un support constant d'ici la fin de l'année scolaire même probablement durant l'été au besoin et l'an prochain , estime Egide Royer.

Line Lachance assure que ces élèves ne seront pas oubliés.

On va être à l'affût. On va mettre tout en place pour les appuyer pour qu'ils réussissent bien leur année scolaire , mentionne-t-elle.

Avec la collaboration de Marie-Pier Mercier