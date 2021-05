Une exemption permettant d'aller au gym suscite des questions à Ottawa

Une exemption provinciale permet, billet du médecin en main, à des Ontariens de s’exercer à l’intérieur, dans de tels lieux publics. Santé publique Ottawa a établi, en avril, plusieurs critères à respecter pour encadrer cette autorisation.

Malgré tout, je vous le signifie, au niveau politique, on continue à avoir des inquiétudes. On continue à avoir des plaintes parce qu’il semble que certains médecins soient un peu plus généreux avec ce genre de notes-là , a affirmé l’élu du quartier Rideau-Vanier en entrevue.

Dimanche, ICI Ottawa-Gatineau a pu constater que plusieurs personnes ont fréquenté des salles d’entraînement de la ville.

Si M. Fleury dit comprendre qu’une exemption ait été accordée durant la fermeture des salles d’entraînement, il s’explique aussi bien les préoccupations de citoyens qui ont contacté son bureau.

Je comprends le public de soulever des questions. Je veux que vous sachiez que j’en soulève aussi , a-t-il lancé.

Ultimement, c’est une mesure qui s’applique à [la grandeur] de la province donc [...] on n’est pas la seule municipalité à vivre ces enjeux-là. Une citation de :Mathieu Fleury, conseiller municipal pour le quartier de Rideau-Vanier

De son côté, Jeff Christison, propriétaire de six salles d’entraînement Anytime Fitness situées à Ottawa, assure que les règles sont respectées à la lettre dans ses établissements.

Quiconque vivant avec un handicap qui a besoin d’installations [sportives] doit fournir le billet de médecin requis pour y mettre les pieds et ils doivent suivre les mesures en place dans nos établissements pour [contrer la propagation] de COVID-19 , a-t-il indiqué.

M. Christison, qui est aussi propriétaire de deux centres situés à Gatineau, précise que d’autres règles s’appliquent, comme d’avoir réservé une plage horaire d’une heure, à l’avance.

Jeff Christison est propriétaire de six centres Anytime Fitness d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Il y a des exigences de port du masque et de distanciation physique , a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs noté qu’il n’existe pas d’équivalent à l’exemption ontarienne qui puisse s’appliquer au Québec.

M. Christison soutient que l’activité physique peut être salvatrice pour certains.

C’est super important pour les personnes qui vivent avec un handicap et qui passent à travers un moment difficile, que ce soit au niveau physique ou psychologique [...] Si quelqu’un [a des pensées] suicidaires et que nous pouvons servir d'exutoire, ça vaut la peine que nous soyons ouvert, même si ça ne sauverait qu’une seule personne , a-t-il conclu en entrevue.

Avec les informations de Frédéric Pepin