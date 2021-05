Les campeurs du boisé Steinberg sommés de lever le camp dans une lettre du MTQ

Le MTQministère des Transports du Québec , copropriétaire du terrain avec la Société québécoise des infrastructures (SQI), justifie sa demande d’éviction pour des raisons de sécurité et de risque d’incendies dans une lettre remise en mains propres aux campeurs, samedi.

Dans ce document non signé mais à l’en-tête du ministère, un représentant du propriétaire des lieux qui ne s'identifie pas demande formellement de cesser d’utiliser le terrain et de quitter sans plus de délai.

Poussée par le démantèlement du campement de la rue Notre-Dame, une dizaine de tentes ont élu domicile sur le territoire du boisé qui est situé dans le même quartier, plus au sud de la rue Hochelaga, entre la rue Viau et le boulevard de l’Assomption.

Dans cette lettre, les campeurs ont également reçu l'ordre de retirer tous [leurs] objets de la propriété, sans quoi la Ville s'en chargerait.

Radio-Canada n'a pu valider l'origine de cette lettre distribuée aux campeurs du boisé Steinberg.

Environnement à risques

En entrevue à RDI, le ministère des Transports du Québec a justifié sa décision en citant une mise en garde récente du Service de sécurité incendie de Montréal.

Le 26 avril dernier, le Service incendie de Montréal a été sur place et nous a transmis un rapport avec une recommandation nous demandant de prendre en charge ce terrain-là, étant donné qu’il y avait un grave danger d’incendie pour les personnes qui sont dans ce camp-là , a précisé Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ.

On considère que c’est dangereux d’avoir ces campements sur des terrains qui ne sont absolument pas dédiés à du camping. Une citation de :Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Se refusant de tolérer un campement organisé , la mairesse Valérie Plante a assuré que des lits restaient disponibles pour ces campeurs, lesquels peuvent également bénéficier d’un service d'entreposage pour leurs effets personnels, à leur départ.

Manifestation

Les campeurs rencontrés sur place par Radio-Canada s’opposent à cette éviction malgré la présence d’équipes du MTQministère des Transports du Québec déployées sur place pour tenter de les convaincre de partir.

On nous garroche d’un bord, on nous garroche de l’autre, on nous arrive avec des mensonges, [...] on est quoi, à leurs yeux? s'indigne Guylain Levasseur, l'un des campeurs interviewés par Radio-Canada, qui participait déjà activement à l'entraide entre voisins de fortune au campement de la rue Notre-Dame.

Des organismes communautaires partenaires de la Ville de Montréal, comme Care Montréal et CAP St-Barnabé prendront en charge les récalcitrants, a précisé la porte-parole du MTQministère des Transports du Québec Sarah Bensadoun.

En dépit de l’ambiance paisible défendue par le ministère pour déloger les campeurs et garantir leur sécurité, lundi, un événement invitant la population à manifester en soutien aux itinérants circule sur les réseaux sociaux.

L'évacuation des biens qui n’auront pas été déménagés à temps sera pris en charge par Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service incendie de Montréal, a indiqué le MTQ MTQ .

Valérie Plante avait pourtant récemment fait savoir qu’elle ne comptait pas déloger de force les itinérants nouvellement installés dans des campements de fortune, craignant qu’ils se retrouvent surjudiciarisés .

Son opposant politique en campagne électorale, Denis Coderre, s’est déplacé sur les lieux, mardi. Arguant qu’il n’était pas possible de vivre de camping , il a proposé de requalifier un hôtel en maison de chambres .

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau