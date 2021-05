Un homme est dans un état critique après un face-à-face avec une ambulance

Un homme âgé de 21 ans lutte pour sa vie à la suite d'une violente collision frontale entre son véhicule et une ambulance, dimanche après-midi, à Montréal.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'accident s'est produit vers 15 h 10 sur le pont Angrignon à la hauteur de la rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement LaSalle.

Vue du viaduc où a eu lieu l'accident. Photo : Radio-Canada / Kolya H. Guilbault

Selon les informations obtenues de différents témoins, le véhicule circulait en direction nord sur le boulevard Angrignon et pour une raison inconnue pour le moment, le véhicule a dévié de sa route pour heurter une ambulance qui, elle, circulait en direction sud toujours sur le boulevard Angrignon , a raconté l'agent Jean-Pierre Brabant, un porte-parole du SPVM.

À la suite de la collision, le conducteur a été transporté dans un hôpital où son état est jugé critique.

Le véhicule accidenté. Photo : Radio-Canada / Kolya H. Guilbault

Les deux ambulanciers ont été également transportés à l'hôpital pour soigner des blessures mineures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Selon Urgences-Santé, les deux ambulanciers en étaient à la fin de leur quart de travail et retournaient à leur centre opérationnel situé non loin de là pour ramener le véhicule, l'équipement et se changer avant de quitter.

Ils se déplaçaient en mode non urgent , soit sans sirène ni gyrophare, a confirmé Stéphane Smith, un porte-parole de l'organisation.

Les deux paramédics étaient les seules personnes dans l'ambulance, l'un assis sur le siège conducteur, l'autre sur le siège passager.

Le boulevard Angrignon a été fermé dans les deux directions dans le secteur afin de permettre à des enquêteurs en collisions d'analyser la scène et de faire la lumière sur cet événement.