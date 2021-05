Cinq ans après le feu de Fort McMurray, encore beaucoup de séquelles psychologiques

Kellie Bosch se souvient encore souvent de l’évacuation des habitants.

J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu des flammes, alors j’ai décidé OK, il faut bouger. Je suis allée récupérer mes enfants à l’école et j’ai pris la direction du sud pour aller vers Edmonton , dit-elle.

Je pensais que j’allais m’évanouir, c’était très stressant, tout ce qu’on voyait était le feu en avant de nous, là où on essayait d’aller. Une citation de :Kellie Bosch

Incapable de continuer à conduire, elle s’est arrêtée sur le bord de la route avec ses enfants et un voisin les a transportés en voiture vers le nord.

Les quelques semaines qui suivent, elle se sent survoltée et n’en revient pas d’avoir survécu, mais plus les mois passent et plus elle se sent mal.

Je ne dormais pas et quand je m’endormais d’épuisement, je me réveillais rapidement et je n’arrivais pas à me rendormir , dit-elle. Je ne voulais plus quitter la maison, je détestais conduire. J’avais toujours de l’anxiété quand je conduisais , explique Kellie Bosch.

Même si elle n’a jamais été officiellement diagnostiquée, elle croit avoir souffert d’une forme de syndrome de stress post-traumatique.

Parler à un thérapeute l’a aidé à gérer les séquelles de cet épisode traumatisant.

Ça m’a énormément aidé, mais les symptômes sont encore là, dit-elle. J’y repense à chaque fois qu’il y a des feux contrôlés ou lors d’autres catastrophes comme les inondations du printemps dernier.

Je me sens mieux aujourd’hui, mais je suis devenue plus vigilante. Je fais beaucoup plus attention à ce qui se passe autour de moi. Je ne laisse jamais mon réservoir d’essence descendre sous la barre des trois-quarts, parce que j’ai peur encore de ne pas pouvoir quitter rapidement s’il y avait une autre urgence. J’attends le prochain malheur qui pourrait s’abattre , dit-elle.

Le feu de forêt de Fort McMurray a ravagé plusieurs quartiers de la ville du nord de l’Alberta. Photo : Reuters / Mark Blinch

« On a fait notre prière »

Natali Levasseur, qui est psychologue clinicienne à Fort McMurray, a été évacuée avec son fils par avion jusqu’à Calgary.

On a eu peur, vraiment peur. Je me souviens qu’en survolant Fort McMurray, on a vraiment vu la ville en flammes. On s’est tenu les mains et on a fait notre prière. Les premiers mois après le feu ont été très difficiles. Beaucoup de symptômes de stress et d’hypervigilance et d'inquiétude parce qu’on ne savait pas ce qui allait se passer.

Elle pense que la santé mentale des gens de la région a souffert de l’accumulation du stress causé par le feu et ses conséquences, des pertes d’emploi, des inondations du printemps dernier et de la pandémie.

Des voitures font la file pour quitter Fort McMurray, durant l'évacuation provoquée par un feu de forêt en mai 2016. Photo : Radio-Canada

On a été chanceux d’avoir une subvention de la Croix-Rouge et de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta pour du soutien psychologique en français, mais il en manque énormément encore , dit-elle.

On voit beaucoup de clients avec des états de stress post-traumatique, de l'anxiété et des états dépressifs. Certains clients ont plus d’idées suicidaires et certains adolescents ont des tendances d’automutilation.

Elle note qu’il y a des listes d’attente chez tous les partenaires communautaires qui offrent des services en santé mentale et que les gens en détresse psychologique doivent attendre pour obtenir un rendez-vous.

Il y a eu du soutien immédiatement après le feu, mais beaucoup moins maintenant, surtout des soutiens en français. Une citation de :Natali Levasseur

Selon un professeur de psychiatrie à l’Université de l’Alberta, Vincent Agyapong , qui a fait des études sur la santé mentale des résidents de Fort McMurray, les traumatismes peuvent se faire sentir sur la santé mentale des années après les événements.

Après les attentats du 11 septembre, des études ont montré que les gens gardaient des séquelles psychologiques même des années après ces événements traumatisants , explique-t-il.

Le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie du chef des pompiers de Fort McMurray, Darby Allen, visite les quartiers dévastés par le brasier, le 13 mai 2016. Photo : Reuters / Jason Franson

Il croit aussi que l’accumulation du feu de 2016, du ralentissement économique, des inondations et de la pandémie a été très dure pour beaucoup de citoyens.

C’est une ville qui a subi quatre événements traumatisants coup sur coup. Une citation de :Vincent Agyapong, Université de l'Alberta

Le fils de Natali Levasseur, Isaac Pelletier, pense parfois quitter Fort McMurray.

Des fois, je me demande pourquoi on ne s’en va pas? Il y a des villes ou des villages qui n’ont pas de grosses expériences comme ça. Je me sens comme si on a toujours une épreuve à surmonter. En 2016, c’était le feu, ensuite la flood et là la COVID. Je me sens comme si cette ville faisait toujours face à une épreuve et on ne peut pas juste se relaxer deux secondes , dit-il.

Mais pour sa mère et Kellie Bosch, Fort McMurray est encore là où elles souhaitent vivre, malgré les épreuves.

Je pense qu’on est une communauté extrêmement résiliente et beaucoup de gens n’ont pas de famille ici, donc on est vraiment une grande famille et je pense que c’est beau à voir , dit Natali Levasseur.

J’adore habiter ici, j’ai des amis qui sont devenus de la famille. La communauté s’entraide beaucoup, c’est rare et cette ville a été bonne pour moi et mon mari. Je ne quitterai jamais, c’est chez moi , dit pour sa part Kellie Bosch.

Avec les informations de Andréane Williams et de Wallis Snowdon