Élection municipale : à Bathurst, la lutte se fait à trois

Difficile d’ignorer la campagne électorale municipale à Bathurst. Les affiches des trois aspirants au poste de maire se disputent les regards des passants.

Greg Bossé, Kim Chamberlain et Richard Barbeau sont les candidats à la mairie.

La date de l’élection municipale est le 10 mai. Paolo Fongemie, élu maire en 2016, n’est pas candidat, ni Lee Stever, qui est maire par intérim depuis quelques semaines.

La personne choisie par les électeurs de Bathurst héritera d'une municipalité qui a présenté un surplus de près de 900 000 dollars, tout en diminuant sa dette de 5 millions de dollars au cours de la dernière année financière.

Les trois candidats mettent l’accent sur le développement économique, mais proposent des stratégies différentes.

Greg Bossé, candidat à la mairie de Bathurst. Photo : Radio-Canada

Pour Greg Bossé, pas question d’élire un maire qui imposera ses choix. Il promet d’être à l’écoute.

C'est en écoutant le monde qui demeure ici qu'on va savoir c'est quoi qu’ils veulent. Ça ne nous donne rien de se concentrer sur des choses que la population ne supporte pas , dit l’homme d’affaires.

Richard Barbeau, candidat à la mairie de Bathurst. Photo : Radio-Canada

Pour Richard Barbeau, un ancien conseiller municipal qui tente de nouveau sa chance à la mairie après une première campagne en 2016, le développement économique de Bathurst passe par la venue de nouvelles entreprises.

Mon intention, c'est de mettre un comité en place d'individus qui va identifier des compagnies qui pourraient venir à Bathurst , annonce-t-il.

Kim Chamberlain, candidate à la mairie de Bathurst. Photo : Radio-Canada

La conseillère municipale sortante Kim Chamberlain fait d’abord valoir sa familiarité avec les enjeux et le beau travail qui, selon elle, fut accompli dans les 5 dernières années.

Elle mise sur l’entrepreneuriat et l’apport économique des nouveaux arrivants.

On a des investisseurs du Vietnam, de la Jordanie, qui attendent juste de recevoir leur résidence permanente et ils viennent s'installer à travers le volet Initiative [stratégique], [et] du volet [d'immigration des] entrepreneurs , dit Mme Chamberlain, faisant référence à des programmes du gouvernement provincial.

Les trois candidats à la mairie promettent de régler la question de la papetière Smurfit-Stone, qui a fermé en 2005 et dont les vestiges enlaidissent depuis plusieurs années l’une des entrées de la ville.

D’après le reportage de François Vigneault