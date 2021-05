Plus d'observations étranges dans le ciel : satellites ou ovnis?

Tracy Duval, la directrice des opérations par intérim à Red Deer, en Alberta, dit que les centres de répartition albertains ont reçu près de 900 000 appels l'an dernier. Les appels inhabituels qui ne nécessitent pas l'envoi de la police, des pompiers ou des ambulanciers ont tendance à demeurer dans l'esprit des 160 répartiteurs.

Il y avait certainement un thème : les observations de satellites et d'ovnis , dit-elle.

Nous recevions beaucoup d'appels après les lancements de satellites SpaceX. Leur trajectoire est très spécifique dans le ciel et ils n'atterrissent pas. Nous pouvons simplement expliquer très rapidement aux gens qu'il y a de vrais satellites là-haut.

Photo : The Associated Press / Malcolm Denemark

SpaceX est une société aérospatiale américaine fondée par le magnat des affaires Elon Musk.

Mme Duval raconte que, selon certaines personnes, les extraterrestres ont déjà atterri et tentent d'entrer par effraction chez elles.

Nous avons des situations où des gens veulent nous persuader que leur appel est légitime et que les extraterrestres arrivent. Parfois, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas une autre personne dans la maison qui aurait pu être confondue avec une sorte d'expérience extraterrestre.

Evan Davis, de Shellbrook, en Saskatchewan, a pu observer une boule de feu en se rendant au travail à la fin de février.

C'était le crépuscule. Le soleil se levait derrière moi et tout à coup, il y a eu un éclair. Et puis, cette énorme boule de feu qui laissait une traînée éclairée pendant une ou deux secondes est apparue. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était une vision spectaculaire. Le tout a duré six ou sept secondes en tout. Elle a illuminé tout le ciel avant de disparaître.

Une citation de :Evan Davis