La chanteuse Anik St-Pierre éliminée en quart de finale à l'émission The Voice

La chanteuse de Shawinigan Anik St-Pierre a été éliminée en quart de finale à l'émission The Voice en France samedi soir. Son interprétation de « River Deep, Mountain High » ne lui a pas permis d'obtenir les votes du public nécessaires pour franchir une nouvelle étape.

J’en ressors pleine de gratitude, d’amour, de fierté avec ce parcours qui a été extraordinaire, qui a été assez unique et rocambolesque en émotions , a réagi Anik St-Pierre en entrevue au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec.

J’en ressors grandie et très fière. Une citation de :Anik St-Pierre, chanteuse et participante à l'émission The Voice

La fin de la compétition ne signifie pas la fin de son parcours. La chanteuse indique continuer à produire son album, en plus des projets qui lui sont présentés. J’ai des offres un peu partout pour des spectacles, des tournées, des compositions des gens qui m’envoient leur ‘petit bébé’ de chanson , se réjouit-elle.

Même si elle travaille toujours sur son album, la chanteuse affirme qu’il est possible de se le procurer à l’avance. En fait, j’ai créé une campagne de sociofinancement pour que les gens puissent se procurer l’album d’avance, et moi ça me permet de le faire , explique-t-elle.

Anik St-Pierre admet toutefois qu’elle vit un peu de nostalgie. À chaque étape, je le revis sur mon sofa dans mon salon, et à chaque fois, j’ai pleuré avec moi-même, j’ai ri avec moi-même, je me suis trouvée drôle, je me suis trouvée bonne, parfois moins bonne. J’ai vraiment vécu comme si j’étais là encore une fois , confie-t-elle au sujet du visionnement des émissions préenregistrées.