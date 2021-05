À effectifs réduits, le diocèse de Québec instaure des « unités missionnaires »

Des changements sont en cours au sein du diocèse de Québec. Devant des effectifs réduits, le personnel pastoral est réorganisé au profil d'unités missionnaires qui offriront des services dans plus d'une paroisse.

Il s'agit d'une réorganisation de la charge pastorale au niveau des prêtres et des agents pastorales , précise l'abbé Mario Duchesne, vicaire général au diocèse de Québec.

Il ne s'agit pas d'une fusion juridique des paroisses comme celles vécues dans les dernières années, mais bien d'une réorganisation des ressources humaines.

Si on parle de la haute-ville, l'équipe pastorale de la Cathédrale [Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec] travaillerait avec l'équipe pastorale de Saint-Jean-Baptiste , donne en exemple le vicaire. Les changements auront lieu en août prochain.

Ces unités seront, en règle générale, composées de personnel de paroisse voisine.

Le vicaire général de l'Église catholique du Diocèse de Québec, Mario Duchesne Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Manque de ressources et changement de vision

Cette réorganisation était devenue nécessaire compte tenu de la diminution des ressources humaines et matérielles dans certaines paroisses.

Entre 2019 et 2029, le diocèse s'attend à ce que son nombre de prêtres curés mandatés au sein des équipes pastorales diminue de 80 à environ 10.

On s'attend à ce que le nombre d'agents et d'agents pastorales ayant moins de 65 ans diminue de moitié. Le même scénario est appréhendé en ce qui concerne les prêtres curés et les autres prêtres membres d'équipes pastorales, estime le diocèse.

Ces nouvelles unités missionnaires sont également plus près, selon le vicaire, de la vision missionnaire du diocèse, qui consiste à être plus présent sur le terrain et aller davantage vers les citoyens.

Le diocèse vient en aide aux paroisses

Les finances des paroisses ont aussi été mises à mal par la pandémie. Une grande campagne de financement est en cours pour renflouer les coffres.

Dans l'ensemble du diocèse, on constate qu'il y a eu une baisse significative des paroisses. Même le diocèse a eu à venir en aide de façon générale aux paroisses au niveau financier , précise le vicaire.

C'est le cas de la paroisse de Vanier, par exemple, selon le vicaire. Les communautés rurales et ceux de la basse-ville sont aussi davantage en difficultés.

C'est un temps qui est important si on considère la dernière année au niveau des églises. Ç’a été une année difficile pour les paroisses au niveau du financement , conclut l'abbé Duchesne.

Le diocèse de Québec est réparti en trente-huit paroisses qui comptent 221 églises. L’entretien régulier de ces bâtiments ainsi que les travaux majeurs coûtent en moyenne 13 millions de dollars par année.