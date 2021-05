En déménageant du Québec à la C.-B., elle change de nom contre son gré

L'Association pour la liberté d'information et la vie privée de la province dénonce la situation et demande à Victoria de respecter les différences culturelles dans l'identification des citoyens au pays.

En décembre, quand Sylvie Faucher s’est rendue auprès de l' ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique pour obtenir un permis de conduire dans sa province d’adoption, elle ne se doutait pas qu’à la fin du processus, elle en ressortirait avec les prénoms Sylvie Marie Jeanne.

Sur tous mes documents, toute ma vie ça a été Sylvie Faucher, le seul document qui fait exception c'est mon certificat de naissance, explique la Québécoise. Et quand j'ai reçu mon permis de conduire, j'ai été extrêmement étonnée. J'ai appelé et ils ont dit qu’il fallait que ce soit exactement comme le certificat de naissance.

Née en 1964, à une époque où la tradition catholique faisait en sorte que le prénom Marie ou Joseph ainsi que celui de la marraine ou du parrain étaient ajoutés avant le prénom dit usuel , Sylvie Faucher ne s’est jamais identifiée avec ces prénoms.

Légalement, elle n’est connue que sous le prénom de Sylvie . C’est d’ailleurs ce nom qui se retrouve sur son passeport canadien et les autres papiers d’identité qu’elle avait avec elle au moment de son rendez-vous chez l' ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique .

Mais la société d'État refuse de reconnaître cette spécificité québécoise, et a relégué, rapporte Sylvie Faucher, le passeport canadien au rang de simple document de voyage .

Ils viennent de changer complètement mon nom et je n’ai plus aucun document légal qui correspond. J’ai 57 ans... tous mes documents légaux sont au nom de Sylvie Faucher. Une citation de :Sylvie Faucher

Je comprends très bien, on veut assurer la stabilité des documents légaux et éviter la fraude, dit-elle. Par contre, de la façon dont ICBC Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique applique aveuglément la loi et la directive qu’ils ont, ça crée exactement l’effet contraire.

La situation de Mme Faucher s’est compliquée davantage quand elle a tenté, au mois de mars, d’obtenir un numéro d'assurance maladie en Colombie-Britannique.

J’ai soumis mon passeport, comme demandé, raconte-t-elle. On m’a répondu qu’on ne pouvait pas émettre de carte d’assurance maladie, car le document ne correspondait pas aux informations d’ ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique .

On lui suggère alors de contacter l' ICBC Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique pour corriger la situation. Entre-temps, Sylvie Faucher n’a pas accès à l’assurance maladie.

Je suis en attente d’une chirurgie et j’ai dû aller deux fois à l’urgence, dit-elle. Ils me facturent à chaque fois que j’y vais.

Mme Faucher, qui vit dans une caravane, s’inquiète aussi des risques d’être arrêtée à la frontière si le nom sur son permis de conduire ne concorde plus avec le nom sur son passeport.

Un problème récurrent

Ce n’est pas la première fois que la Société d’assurance automobile de Colombie-Britannique est critiquée pour cette politique.

En 2019, Johanne Taschereau, une Franco-Ontarienne établie en Colombie-Britannique, avait aussi signalé le problème après que son prénom usuel Johanne eut été enlevé de sa carte d’identité, car on n’acceptait que deux prénoms à l’époque.

Mme Taschereau s’était alors fait répondre de changer son nom légal si elle voulait que le nom sur son permis de conduire soit changé.

Depuis, ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique a modifié sa politique, autorisant jusqu’à trois prénoms et un total de 60 caractères, mais la société d'État refuse toujours d'accepter le concept de prénom usuel comme prénom légal dans la province.

Le passeport comme document de voyage

Par voie de courriel, une porte-parole d’ ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique a confirmé la politique de la société d’assurance automobile.

En temps normal, ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique autorise le certificat de naissance ou des documents de Citoyenneté et Immigration comme document de base pour ses registres. Cependant, l' ICBC Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique n’accepte le passeport comme document de base que dans les cas où il comprend tous les prénoms contenus dans le certificat de naissance.

Selon les politiques d'ICBC, c'est au Québec d'émettre un nouveau certificat de naissance en enlevant les autres prénoms pour corriger la situation. Photo : CBC/Maggie MacPherson

Les passeports peuvent également être obtenus sous un prénom usuel , explique-t-on. Dans ces cas, le certificat de naissance a préséance et le passeport est considéré comme un document de voyage .

La Société d'assurance automobile confirme aussi que dans ce cas-ci, afin d'émettre de nouveaux papiers d’identité, la cliente a deux options : contacter le gouvernement québécois pour réémettre un certificat de naissance avec seulement son prénom usuel, ou compléter un changement de nom légal.

Entre-temps, la société d’assurance continuera d’utiliser le nom tel qu’écrit sur le certificat de naissance.

À ICBC de s’adapter

Pour l'Association pour la liberté d'information et la vie privée de la Colombie-Britannique, la réponse d’ ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique est insatisfaisante.

On est face à une politique contradictoire, ici, et c’est à ICBC Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique de rectifier, car leur décision crée des frictions dans le système , explique son directeur, Jason Woywada.

Selon lui, l' ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique , qui agit comme l’équivalent de l’état civil du Québec, devrait respecter les conventions en place dans cette province, où la distinction est faite entre le certificat de naissance et le prénom usuel, qui a valeur légale.

Nous sommes un pays bilingue, et nous devrions être capables de reconnaître les conventions différentes d’une province à l’autre. Et j’espère que le gouvernement agira pour corriger la situation. Une citation de :Jason Woywada, directeur de FIPA

En contravention avec les Droits de la personne?

Sylvie Faucher aussi juge insatisfaisantes les réponses d’ICBC.

La juriste de formation a contacté le Directeur de l’état civil du Québec. L’organisme lui a confirmé qu’il ne pouvait corriger son certificat de naissance, car il n’y avait pas d’erreur à corriger.

Celui-ci, explique l’organisme, est conforme aux directives provinciales, qui placent le prénom usuel en premier, devant le prénom Marie et celui de sa marraine, Jeanne . Au Québec, le prénom usuel est celui qui est transmis aux différents ministères à des fins d’identification.

Quant à changer son nom légal, Sylvie Faucher juge cette réponse absurde : Je ne peux pas changer mon nom légal pour ce qui a été mon nom légal toute ma vie!

Le certificat de naissance du Québec de Mme Sylvie Faucher. Photo : Sylvie Faucher

Le 20 avril dernier, le bureau du Directeur de l’état civil a écrit une lettre en appui à partager avec ICBCSociété d'assurance automobile de la Colombie-Britannique , mais Sylvie Faucher attend toujours des nouvelles de la société de la couronne.

Si ses démarches s’avèrent infructueuses, Sylvie Faucher compte s'adresser au tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique, pour violation de son droit à l’intégrité.