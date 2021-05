Mobilisation à Sainte-Foy contre l'abattage de 84 arbres matures prévu lundi

Ces arbres trentenaires se dressent le long des terrains qui bordent l’école secondaire De Rochebelle.

Dimanche matin, des citoyens mobilisés ont voulu rendre un dernier hommage à ces arbres, condamnés au bénéfice de l’élargissement du boulevard, qui passera de 4 à 6 voies.

Ce que je dénonce plus fondamentalement, c'est la mentalité , explique Marie-Hélène Felt, représentante du mouvement Vigilance Arbres Sainte-Foy. Qu'est-ce qui a été fait pour essayer de conserver ces arbres? À mon avis, pas grand-chose. C'est plus facile de tout raser, de faire place nette et de proposer un projet qui est très, très beau - sur des images de synthèse.

La Ville de Québec promet de planter 102 arbres pour mitiger les impacts de la coupe à venir cette semaine.

Une solution qui est loin de satisfaire Denise Leahy, membre des Amis du boisé Neilson.

On replante des petits arbres qui vont prendre un temps fou avant de revenir à ce que ces arbres-là, qui ont été plantés il y a une trentaine d'années, sont devenus. Il y aurait eu moyen, je pense, de faire mieux que ça, de modifier les plans pour tenir compte des arbres existants et d’en conserver bien davantage , souligne-t-elle.

Interpelée par Radio-Canada, la conseillère Suzanne Verreault, responsable des dossiers environnementaux au conseil municipal, félicite la Ville d’avoir réussi, selon elle, à limiter les dégâts.

On peut le prendre inversement : on a réussi à en sauver 130 sur les 230 quelques arbres , affirme Mme Verreault. Ceux-là, c’était inévitable de les abattre. C’est la meilleure planification et peu importe : on n’aurait jamais pu réaliser ce grand projet-là en pensant qu’on pouvait éviter d’abattre les arbres.

Le mouvement Vigilance Arbres Sainte-Foy déplore toutefois la perte de canopée urbaine que l’arrivée du tramway entraînera à Québec, estimée à 1700 arbres.

C'est le premier d'une série de massacres qui s'annonce , croit Marie-Hélène Felt. Ces massacres sont annoncés à cause du tramway. Nous, on est pour le tramway, mais on peut être pour le tramway et contre l'abattage des arbres.

Il faudrait prendre de la place sur le béton plutôt que sur la végétation , conclut-elle.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche