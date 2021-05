Défense d’entrer!, les premiers pas de Jason Roy Léveillée derrière la caméra

Ramdam, Lance et compte, Unité 9… Jason Roy Léveillée est un habitué du petit écran, lui qui a commencé sa carrière de comédien à l’âge de 15 ans, il y a plus de deux décennies. Mais dès mardi, sur l’Extra d’ICI Tou.tv, on pourra voir le fruit de sa première expérience derrière la caméra, comme réalisateur, alors que sera diffusée la série jeunesse Défense d’entrer!, tirée des livres du même nom.

Comme dans les romans écrits par Caroline Héroux (en collaboration avec son fils Charles-Olivier Héroux), on pourra y suivre les aventures de Charles-Olivier, dit Lolo, un jeune garçon de 11 ans qui raconte sa vie dans son carnet secret.

Plus de 600 candidatures pour le rôle de Lolo

En mai 2020, la production de Défense d’entrer! a lancé une invitation aux jeunes adeptes de la série sur les médias sociaux en vue de trouver le comédien qui incarnerait Lolo. L'invitation s’est soldée par la réception de plus de 600 vidéos, dans lesquelles des interprètes en herbe tentaient tant bien que mal de jouer les deux scènes qu’on leur proposait.

Il y a quand même un gros pourcentage qui est coupé, évidemment, parce que, bon, on peut se l’avouer : un enfant de 11 ans n’a pas 11 ans d’expérience en jeu derrière la cravate. Il y avait toutes sortes de choses; des scènes plutôt cocasses , explique Jason Roy Léveillée en entrevue avec René Homier-Roy pour l’émission Culture club.

« Le personnage principal, Lolo, est dans absolument toutes les scènes de la série [qui compte 26 épisodes]. Tous les jours, du début à la fin, donc c’est faramineux. Même moi – j’ai commencé à 15-16 ans, et ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier –, je n’ai jamais eu à rencontrer un défi de la sorte. »

C’est finalement le petit Loïc Bouffard, 12 ans, originaire de la Montérégie, qui a obtenu le rôle de Lolo. Il s'agit d'une chance inouïe pour ce grand amateur de la série, qui a traversé la soixantaine de jours de tournage en compagnie d’acteurs et d’actrices d’expérience, notamment François Chénier (le père de Lolo) et Sandrine Brisson (la mère de Lolo).

Dès que Loïc s’est présenté, j’ai su que c’était lui, notre Lolo! Malgré le fait qu’il n’ait aucune formation de comédien ni expérience de plateau, notre choix s’est arrêté sur lui, car il incarne, naturellement, tous les traits de Lolo : son attitude d’ado, son visage et son look. Lors de son audition, nous avons rapidement compris qu’il connaissait tous les personnages par cœur. En plus, il a presque le même nom que son personnage; quoi demander de mieux? indiquait l’auteure et productrice Caroline Héroux dans un communiqué diffusé à l’automne dernier.

Être un mentor pour les jeunes

Dans son rôle de réalisateur, Jason Roy Léveillée a dû accompagner les jeunes sur le plateau, une expérience qui lui a rappelé ses propres débuts dans la populaire série Lance et compte.

« J’ai commencé dans Lance et compte, dans un monde d’adulte. J’ai appris sur le tas, je n’ai pas fait d’école et tout ça. Je pense que ce qui m’a aidé le plus [pour Défense d’entrer!], c’est mon cœur d’enfant », explique-t-il.

Je trouve aussi que l’intergénérationnel est très important. Moi, en tant qu’être humain, j’apprends beaucoup par le mentorat; je me fie beaucoup à des gens d’expérience ou plus vieux que moi, qui ont tracé leur chemin. Donc, j’aime beaucoup redonner aux plus jeunes.

Un succès monstre en librairie

Depuis la sortie du premier tome, en 2014, Défense d’entrer! a connu un énorme succès en librairie : plus de 300 000 exemplaires ont été vendus au Canada et en Europe. Avec 13 tomes publiés en un peu plus de cinq ans, la série a relevé le défi d’intéresser les jeunes garçons à la lecture. L’adaptation télévisuelle sera grandement inspirée du premier tome, mais inclura également des histoires inédites.

Reste à voir si l’adaptation télévisuelle de la saga connaîtra un succès similaire. Défense d’entrer sera offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv dès le mardi 4 mai. Une diffusion sur les ondes d’ICI Télé est prévue pour le mois de septembre 2021.

Avec les informations de René Homier-Roy, animateur de Culture club.