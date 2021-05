Bois : Québec solidaire veut satisfaire la demande interne d'abord avant les exportations

Ces derniers mois, le prix de ce produit a atteint des sommets et la tendance n'est pas près de s'inverser.

Pour répondre à la demande toujours grandissante au Québec, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien croit qu'il faut d'abord approvisionner le marché local et réduire les exportations vers les États-Unis, qui reçoivent près de la moitié de la production locale.

Ce qu'on dit c'est que c'est pas normal que cette forêt-là qui nous appartient collectivement soit davantage exportée du côté des États-Unis puis qu'on se retrouve à payer la grosse facture Une citation de :Émilise Lessard-Therrien

Les prix augmentent et on a moins de disponibilité pour ces matériaux-là ici au Québec. Nous ce qu'on dit, c'est que la forêt publique nous appartient collectivement, elle doit servir à répondre à nos besoins d'abord et en créant ces quotas-là selon l'approvisionnement qu'on a au Québec, ça va diminuer la pression sur la ressource et on fait le pari que ça va faire baisser les prix , dit la responsable du dossier des Forêts, de la Faune et des Parcs à Québec solidaire.

Le Bureau du forestier en chef du Québec serait alors chargé notamment de prévoir les besoins en bois et les quotas qui doivent rester sur le marché local ou encore de déterminer si les approvisionnements actuels et prévus sont suffisants.

La députée croit que le prix du bois et sa rareté vont avoir un impact sur la crise du logement.