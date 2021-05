La Nouvelle-Écosse signale dimanche 133 nouveaux cas de COVID-19

À cause du dépistage accru et du grand nombre d’échantillons prélevés, les techniciens sont débordés et les résultats sont obtenus moins rapidement qu’à l’habitude. Pour cette raison, les autorités médicales avaient prévenu que le total quotidien de nouvelles infections pourrait être plus élevé qu’à la normale.

Dimanche, le gouvernement provincial signale 133 nouveaux cas de COVID-19, un peu moins que le record de 148 nouveaux cas annoncés samedi.

Maintenant 34 hospitalisations

Il y a désormais 822 cas actifs de COVID-19 identifiés par les autorités de santé publique de la Nouvelle-Écosse. C’est 109 de plus que la veille, car le gouvernement a entretemps confirmé que 24 autres personnes qui avaient contracté la maladie s’étaient rétablies.

Il y avait dimanche 34 personnes atteintes de COVID-19 qui étaient hospitalisées en Nouvelle-Écosse, quatre de plus que la journée précédente. Six de ces patients sont aux soins intensifs.

C’est une fois de plus dans la zone centrale de la province, qui inclut la capitale, Halifax, que l’on recense la majorité des nouveaux résultats positifs, soit 117.

Il y a neuf cas additionnels dans l’est de la Nouvelle-Écosse, six dans l’ouest, et un dans le secteur au nord.

Depuis le 23 avril, la région d'Halifax et ses environs font l’objet de mesures de confinement pour freiner la transmission communautaire qu'on y observe. Des restrictions ont été mises en place dans le reste de la province cinq jours plus tard.

Vaccination contre la COVID-19

Un centre de vaccination contre la COVID-19, à Halifax en Nouvelle-Écosse le 16 avril 2021. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse ne met pas à jour ses statistiques sur la vaccination la fin de semaine.

Le 29 avril, au moins 312 493 Néo-Écossais avaient été vaccinés, dont 36 381 qui avaient reçu deux doses.

Depuis vendredi, le vaccin d’AstraZeneca est offert pour la première fois aux résidents de la Nouvelle-Écosse âgés de 40 ans ou plus.

Les personnes admissibles à un vaccin peuvent prendre rendez-vous sur la page Internet en français  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement provincial.