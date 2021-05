La saison de pêche au homard débutera mardi

La décision a été prise suite à une rencontre du Comité consultatif sur le homard et de Pêches et des Océans Canada dimanche.

La saison de pêche au homard devait initialement débuter le 30 avril, mais a été reportée dans le nord-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard en raison de forts vents.

La saison de pêche au homard dans les zones 23 (Péninsule acadienne), 24 (nord de l'Île-du-Prince-Édouard) et 26A et 26B (sud de l'Île-du-Prince-Édouard) devrait donc finalement débuter mardi si la météo le permet.

Selon Ian MacPherson de l'Association des pêcheurs de l'Île-du-Prince-Édouard, la sécurité des pêcheurs est primordiale lorsque vient le temps de décider la date et l'heure d'ouverture de la pêche.

Des pêcheurs enthousiastes

Il est prévu qu’il fasse très beau mardi, alors ça devrait marcher , affirme pour sa part le président de la section locale 4 de l’Union des pêcheurs des Maritimes, Gordon Beaton, qui se dit prêt à prendre le large.

L'ambiance était joyeuse dimanche au quai d'Inkerman alors que plusieurs pêcheurs préparaient leurs bateaux.

Serge Rail préparait son bateau au quai d'Inkerman dimanche. Photo : Radio-Canada

C'est comme un sac à surprise. On s'en va à la pêche et on ne sait pas ce qu'on va ramasser. On a toujours hâte de voir nos premières cages , indique Serge Rail, interrogé au quai d'Inkerman.

J'ai hâte de partir. Le homard, on espère qu'il va être bon et que le prix va être bon aussi , ajoute pour sa part son collègue Bernard Noël.