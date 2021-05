COVID-19 : deux décès de plus à Ottawa, aucun en Outaouais

Santé publique Ottawa (SPO) signale, dimanche, deux décès liés à la COVID-19 de plus. En Outaouais, aucun décès supplémentaire n’est rapporté.

Le nombre de morts dans la capitale fédérale passe ainsi à 509. Du côté des cas confirmés, le bilan grimpe de 174 selon SPOSanté publique Ottawa , ce qui porte le total à 24 518 depuis le début de la crise sanitaire.

Des 1936 personnes toujours atteintes de la maladie, 112 sont hospitalisées. D’entre elles, 29 sont traitées aux soins intensifs.

Au niveau des variants préoccupants et mutations, 4944 ont été détectés à l’heure actuelle à Ottawa, dont 28 ont causé la mort.

Toujours 36 éclosions sont en cours dans la capitale fédérale, selon SPOSanté publique Ottawa .

Pour une huitième journée de suite, l’Ontario rapporte moins de 4000 cas quotidiens. Santé publique Ontario fait état dimanche 3732 nouvelles infections à la COVID-19.

45 infections supplémentaires en Outaouais

Après une hausse de 70 cas de COVID-19 samedi, l’Outaouais enregistre dimanche 45 nouvelles infections. Le nombre de décès demeure quant à lui stable.

La plus récente mise à jour du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais chiffre désormais à 11 382 le nombre de cas confirmés en Outaouais depuis le début de la crise sanitaire, et à 197 le nombre de décès liés à la maladie.

Soixante patients sont hospitalisés en raison de la maladie, soit un de moins que la journée précédente, selon la santé publique provinciale. D’entre eux, 12 se trouvent à l’hôpital et CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Pontiac.

L’Hôpital de Hull traite quant à elle 48 patients, dont huit sont aux soins intensifs.

Le bilan des variants confirmés par séquençage demeure inchangé en Outaouais, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

À ce jour, la région compte 279 variants séquencés, dont 269 sont de souche britannique. Des cas de variants sud-africains (3), brésiliens (2) et nigériens (5) ont aussi été identifiés.

Pas moins de 150 294 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Outaouais, soit 2665 de plus que la veille.

Le Québec compte dans son ensemble 1006 nouveaux cas de la COVID-19, ont indiqué les autorités sanitaires de la province dimanche.