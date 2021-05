Émotive, mais sans regrets, Fanny Pelletier-Laroche accroche ses crampons

Après une victoire confortable de 3 à 0 contre les Blue Devils de Central Connecticut State University, au premier tour, les joueuses des Bulls se sont inclinées 2 à 0 contre la 7e meilleure formation du circuit de la NCAA, les Aggies de Texas A&M, au tour suivant.

Le deuxième match, on n'était peut-être pas aussi prêtes à aller à la guerre que l'autre équipe , concède Fanny Pelletier-Laroche.

L'athlète de 21 ans se fait tranquillement à l'idée qu'elle ne revêtira plus jamais l'uniforme vert et blanc de son université. Vers la fin du match, je le réalisais. J'essayais d'en profiter le plus possible, mais quand ça s'est fini, j'ai été un peu émotive , raconte-t-elle.

Après la fin de la saison régulière, chaque fois que je mettais mes souliers, ça pouvait être la dernière fois. Je n'ai aucun regret. Je sais que j'en ai profité le plus possible. Une citation de :Fanny Pelletier-Laroche, milieu défensif, Université de South Florida

Cette dernière saison aura tout de même été couronnée de succès. L'Université de South Florida est demeurée invaincue en saison régulière, remportant le championnat de la conférence American Athletic et le tournoi régional de fin de saison.

Fanny Pelletier-Laroche aux côtés du trophée du tournoi de fin de saison de la conférence American Athletic. Photo : University of South Florida / Julio Aguilar

Cette année, on n'avait pas encore perdu. On a seulement fait deux matchs nuls. C'était spécial , explique celle qui évoluait, jusqu'à tout récemment, au poste de milieu défensif.

La fin d'une carrière, le début d'une autre

Fanny Pelletier-Laroche n'a jamais vraiment entretenu la possibilité de tenter sa chance chez les professionnelles. Elle savait que la fin de sa carrière d'athlète coïnciderait avec la fin de ses études universitaires. D'ailleurs, elle obtiendra officiellement son baccalauréat en génie civil, la fin de semaine prochaine.

C'est quand même un gros chapitre de ma vie que je mets de côté. Le soccer a toujours contrôlé ma vie, donc là ça va être quelque chose de nouveau. J'ai vraiment hâte à ce qui s'en vient , reconnaît la principale intéressée.

Nommée major de promotion en raison de ses excellents résultats scolaires, Fanny Pelletier-Laroche a déjà décroché son premier emploi dans son domaine d'études.

J'ai un bel avenir devant moi. Je gradue comme ingénieure et j'ai une job, ici, à Tampa Bay, en Floride, donc j'étais prête mentalement à cette étape-là de finir ma carrière de joueuse de soccer , assure-t-elle.

Le début de sa nouvelle carrière se fera en septembre. D'ici là, elle compte profiter de son été en visitant de nombreuses villes aux États-Unis. Le retour en sol canadien se fera éventuellement, mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Après 17 ans à courir derrière un ballon, dont plusieurs à compétitionner au plus haut niveau, la Gatinoise se dit prête à accrocher ses crampons.

C'est vraiment un beau parcours et je vais sortir d'ici la tête haute , conclut-elle.