La situation sanitaire s'améliore en Beauce

La situation épidémiologique montre des signes encourageants en Beauce, où le nombre de cas actifs dans la région a diminué de plus de 150 en une semaine. Pendant ce temps, dimanche, la Capitale-Nationale enregistre son meilleur bilan quotidien en cinq semaines.

La nouvelle encourageante provient de la Beauce, région où le taux d'infection par 100 000 habitants demeure un des pires du Québec, mais où les choses commencent à bouger dans la bonne direction.

Dimanche, 24 avril, les MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce comptaient un total cumulé de 671 cas actifs.

Sept jours plus tard, ce nombre avait diminué à 517. Une baisse de 154 une semaine, soit presque 25 %, attribuable à des chutes de 92 et de 85 cas actifs, respectivement, en Beauce-Sartigan et en Nouvelle-Beauce.

La MRC de Robert-Cliche, pendant ce temps, observait une légère augmentation, passant de 118 cas actifs, le 24 avril, à 141, samedi.

Sous la centaine dans la Capitale-Nationale

Avec 87 nouvelles infections, la région de Québec rapporte ses chiffres les plus encourageants depuis le 25 mars.

Cette bonne nouvelle contraste avec les cinq décès déplorés dans la Capitale-Nationale, qui compte pour plus de la moitié des neuf victimes de la COVID-19 rapportées dans tout le Québec, dimanche.

Pendant ce temps, le personnel soignant est en voie de vaincre la troisième vague dans les hôpitaux.

Neuf personnes ont quitté le réseau hospitalier depuis samedi, Le total de hospitalisés atteint maintenant 85, dont 24 se trouvent aux soins intensifs.

Chaudière-Appalaches en légère hausse

En Chaudière-Appalaches, avec 117 nouvelles infections enregistrées dimanche, le bilan est légèrement plus lourd qu’à l’habitude.

Un décès s’ajoute à la colonne des morts de la COVID dans la région, pour un total de 325 depuis le début de la pandémie au Québec.

Chaudière-Appalaches compte 152 éclosions actives, dont 127 se trouvent en milieu de travail.

La Capitale-Nationale en recensait 156, vendredi, dont 117 en milieu de travail.