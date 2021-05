Pas de nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Le nombre de cas actifs est de 9, dont 5 à Rouyn-Noranda.

49 020 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la région, dont 1317 les 24 dernières heures.

La santé publique qui promet de rattraper son retard en matière de vaccination puisque 31,54 % de la population en région a reçu une première dose comparativement à la moyenne québécoise qui est de 35,52 %.

Actuellement, la vaccination est ouverte aux personnes âgées de 50 ans et plus et demain, ça sera au tour des 45 à 49 ans de prendre un rendez-vous sur la plate-forme Clic Santé.

Le Québec compte 1006 nouveaux cas de la COVID-19, ont indiqué les autorités sanitaires de la province dimanche.