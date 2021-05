Une collecte pour offrir une deuxième vie aux vieux ordinateurs

Aira Villanueva, qui est en troisième année d’université, a créé E-Waste Manitoba pour encourager les gens à donner leurs vieux appareils électroniques.

Des centaines de ces appareils aboutissent dans les dépotoirs alors qu’on peut leur donner une deuxième vie utile.

Samedi, sur les lieux de la collecte, à l'extérieur du centre communautaire Maples à Winnipeg, Aira Villanueva était satisfaite du déroulement de la journée. Ça va bien, on reçoit beaucoup d'imprimantes, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs , a-t-elle constaté.

L'événement était organisé en partenariat avec l’association pour le recyclage des appareils électroniques. Outre les ordinateurs et imprimantes, on pouvait y déposer de nombreux types d’appareils : tablettes, équipement stéréo, écouteurs et casques d’écoute, cordons d’alimentation, CD, DVD, magnétoscopes, micro-ondes, caméras de sécurité, etc.

Selon Aira Villanueva, les appareils qui ne fonctionnent plus seront recyclés d’une façon respectueuse envers l’environnement, tandis que ceux qui fonctionnent seront remis à neuf.

Ils restent dans la communauté, dit-elle. Nous les donnons aux étudiants, aux organismes de charité et aux familles qui en ont besoin.

La collecte faisait partie d’un concours national. Dix participants étaient en compétition pour l’obtention d’une bourse de 10 000 $. Aira Villanueva, qui veut devenir enseignante, souhaitait remporter cette cagnotte afin de payer ses études universitaires.

Elle organise une deuxième collecte, de 13 h à 17 h, le 16 mai, à l’extérieur du centre communautaire Ralph Brown située au 520, avenue Machray.