COVID-19 : Des millions de tests rapides toujours inutilisés, selon les données fédérales

Malgré un appel à une utilisation plus étendue des tests rapides, et le déploiement de ces tests par l'Ontario, des données fédérales montrent que seule une petite fraction a été utilisée.

En date du 23 avril, plus de 7,4 millions de tests antigéniques rapides avaient été déployés à travers un certain nombre de secteurs, notamment les soins de longue durée et les maisons de retraite, les établissements de soins collectifs, les communautés autochtones, les écoles et les lieux de travail, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué envoyé par courriel.

Questionné sur le nombre de tests effectués, le ministère n'a pas répondu, mais a déclaré qu'il s'attendait à ce que les tests rapides soient utilisés une fois distribués.

Cependant, les données du gouvernement fédéral indiquent que le nombre de tests rapides utilisés est légèrement supérieur à 1,3 million, ce qui signifie que plus de 6 millions de tests pourraient ne pas encore avoir servi.

Un test de dépistage de la COVID-19. Photo : Reuters / Hannibal Hanschke

C'est définitivement une occasion manquée , estime le Dr Kashif Pirzada, un médecin urgentiste de la région de Peel, ajoutant que le potentiel de ce type de tests est énorme et qu’ils ne doivent pas être écartés comme moyen efficace de freiner la propagation du virus, en particulier sur les lieux de travail.

Le grand avantage des tests rapides est qu'ils permettent d’identifier les personnes infectées à leur niveau le plus contagieux , rapporte le médecin.

Souvent, les gens n'ont même pas de symptômes et si vous faites un dépistage général, vous allez découvrir des cas que vous n'avez pas encore détectés. Une citation de :Dr Kashif Pirzada, médecin urgentiste

Aide pour les zones sensibles

Le Dr Pirzada dit qu'il voit un nombre croissant de familles entrer aux urgences avec la COVID-19, toutes avec la même histoire.

Ils sont entre la trentaine et la cinquantaine. Ils travaillent dans un grand entrepôt, une grande usine, ou leurs proches le font , raconte-t-il. Selon lui, le recours aux tests rapides serait particulièrement utile dans les régions des points chauds comme Peel, où l’on recense régulièrement des éclosions en milieu de travail.

Pas plus tard que cette semaine, le bureau de santé publique local a décidé de fermer partiellement un troisième entrepôt du géant américain Amazon en raison d’une multiplication de cas de coronavirus.

Certains tests, comme le test rapide d'antigènes Panbio, peuvent être faits et lus sans équipement supplémentaire. Ils nécessitent tout de même un écouvillonnage nasopharyngé. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Dans une déclaration par courriel, la médecin hygiéniste en chef adjointe de la région de Peel, la Dre Gayane Hovhannisyan, admet que les tests rapides peuvent aider à la détection précoce de la COVID-19 sur les lieux de travail. Toutefois, elle a déclaré que la santé publique de Peel n'utilise pas de tests antigéniques rapides pour contrôler les éclosions .

Elle explique que les tests rapides ont une précision moindre que les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) traités en laboratoire, qui sont recommandés par la province à des fins de dépistage et de surveillance.

Les tests rapides COVID-19 sont moins fiables et plus sensibles aux faux positifs que les tests PCR, mais fournissent des résultats en 15 à 20 minutes.

La rapidité du résultat est la raison pour laquelle les petites entreprises font également pression pouvoir les utiliser auprès de leurs employés et de leurs clients, pour éviter les confinements ou certaines fermetures de commerces.

C'est un outil qui peut être utilisé pour aider à rouvrir certaines entreprises , juge Ryan Mallough, directeur des affaires provinciales pour l'Ontario à la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI).

Ça pourrait faire la différence entre passer à travers cette pandémie ou fermer définitivement. Une citation de :Ryan Mallough, directeur des affaires provinciales pour l’Ontario, FCEI

La FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante représente environ 38 000 entreprises en Ontario. Dans une enquête, les deux tiers de leurs membres ont déclaré qu'ils envisageraient d'utiliser des tests rapides pour rester ouverts.

L'importance de la transparence

Pour bien comprendre les avantages potentiels des tests rapides, le Dr Naheed Dosani, médecin en soins palliatifs, affirme que la province doit être transparente quant au nombre de tests rapides administrés.

Le Dr Naheed Dosani, médecin aux soins palliatifs. Photo : Zoom

Il est vraiment difficile pour nous de déterminer l'efficacité d'une intervention si nous ne savons pas à quel point elle est réellement utilisée , souligne-t-il.

La province dit qu'elle travaille à déployer les tests rapides sur plus de lieux de travail et qu'elle envisagera éventuellement de rendre obligatoires des tests, en particulier sur les lieux de travail des zones sensibles, si nécessaire.

Avec les informations de Jessica Cheung, CBC News