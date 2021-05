Manifestation contre la réponse policière d’Edmonton à l’agression d’un jeune Noir

Le jeune de 14 ans de l’école Rosslyn a été attaqué par un groupe de 7 garçons alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, le 16 avril.

Dans une vidéo de l’incident publiée sur les réseaux sociaux, on entend ses assaillants lui lancer le mot en n. L’adolescent soutient que ceux-ci ont également produit des bruits de singes lors de l’attaque.

Selon sa famille, le jeune attaqué n’a reçu que peu de soutien de la commission scolaire et que le premier policier à l’interroger a insinué qu’il était à l’origine de la bagarre.

Qualifier l’incident

Les manifestants rassemblés samedi remettent en question les premières impressions de la police, qui a qualifié l’incident de bagarre consensuelle .

C’était un assaut brutal qui a eu lieu alors qu’un jeune garçon tentait de retourner à la maison après l’école , a soutenu le manifestant et candidat potentiel aux prochaines élections municipales Haruun Ali.

La police d’Edmonton doit retirer ses propos et s’excuser auprès du jeune et de sa famille, croit-il.

Lors d’une conférence de presse, jeudi, le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee, a indiqué que certains des assaillants étaient issus de communautés racialisées et qu’ils ont fait l’objet de menaces. Il a ajouté ne pas considérer l’incident comme un crime haineux jusqu’à maintenant.

On veut que [la police] rende des comptes et qu’elle entende que la communauté est ébranlée, que ce n’est pas le temps d’essayer de minimiser la situation et de nous dire de nous calmer , explique l’organisatrice de la manifestation, Tiera Williams.

C’est extrêmement irrespectueux d’essayer de dire aux personnes racialisées comment réagir au racisme.

Le rassemblement était également organisé en soutien à la communauté musulmane, dont des membres ont récemment fait l’objet de crimes haineux.

Avec les informations de Michelle Bellfontaine et Thandiwe Konguavi