COVID-19 : L’Ontario rapporte moins de 4000 cas quotidiens pour un 8e jour consécutif

Santé publique Ontario rapporte 3732 nouvelles infections dans son bilan de dimanche, ainsi que 23 décès supplémentaires et 3947 nouvelles guérisons.

Des chiffres qui font en sorte que le nombre de cas actifs diminue à nouveau, et atteint désormais 37 200.

La province affiche aussi un recul au niveau des hospitalisations (-191) qui passent donc sous la barre des 2000, et même constat du côté des admissions en soins intensifs, qui retombent à 895 après avoir atteint un sommet de 900 samedi.

Le dépistage reste toutefois en berne. Malgré des capacités de dépistage approchant les 100 000, l’Ontario rapporte ce dimanche 45 301 tests réalisés au cours des dernières 24 h, similaires aux chiffres des derniers jours.

Selon des données fédérales, des millions de tests rapides livrés à l’Ontario seraient présentement inutilisés.

Côté vaccination, ce sont 76 685 doses de vaccin qui ont été administrées depuis la veille, portant le total de doses injectées en Ontario à 5 324 369. Selon les données de la santé publique, 375 280 Ontariens ont reçu les deux doses.

Intensification de la vaccination

Et c’est à partir de lundi que la campagne de vaccination doit s’accélérer.

La moitié des doses de vaccin reçues par la province seront envoyées vers les 114 codes postaux identifiés comme étant des quartiers à haut risque de transmission du virus, sur les territoires de 13 bureaux de santé publique.

Les personnes de 18 ans et plus dans ces quartiers désignés pourront s'inscrire dès lundi pour prendre rendez-vous pour leur vaccin sur le portail provincial.

Les 50 ans et plus de partout en Ontario pourront également s'inscrire pour recevoir leur vaccin ainsi que les personnes ayant des problèmes de santé à risque et certains travailleurs essentiels ne pouvant pas travailler à domicile.

La province veut prioriser les personnes plus vulnérables, avec comme objectif d’ouvrir la vaccination à tous les Ontariens de plus de 18 ans d’ici le 24 mai.