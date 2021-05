Le Gotham FC joue pour une place en finale contre Louisville

Pour regarder les matchs et consulter le calendrier complet des webdiffusions, cliquez ici.

Le Gotham FC reçoit le Racing Louisville FC dès 12 h 30 (HAE). Voici ce qu’il faut savoir.

Avec une nulle, la formation du grand New York s’assurera du 1er rang de la Division est qui lui permettra d’affronter les Thorns de Portland en finale du tournoi, le samedi 8 mai prochain.

À égalité avec le Courage de la Caroline du Nord avec sept points, le Gotham FC doit absolument éviter une défaite s’il veut que les choses ne se compliquent pas.

Si l’égalité aux points persistait, il faudrait départager les deux équipes selon des critères précis, le premier étant la différence entre les buts marqués et les buts accordés.

Résultats précédents

Après avoir inscrit deux victoires pour amorcer le tournoi, New Jersey/New York (2-0-1) a été limité à une nulle de 0-0 par le Spirit de Washington (1-2-1) dans une rencontre que l’adversaire a bien failli remporter en dirigeant 19 ballons vers le filet protégé par DiDi Haracic.

Le Racing (0-2-1) a de son côté perdu 3-2 contre le Courage après avoir créé l’égalité à la 75e minute. Cette équipe d’expansion joue sans complexe ni pression devant des formations plus aguerries et elle pourrait jouer les trouble-fête à son dernier match.

Joueuses à surveiller

Gotham FC :

Midge Purce a apporté un élément de vitesse et d’agilité à son entrée en scène il y a deux matchs, inscrivant deux buts dans un gain de 4-3 sur la Caroline du Nord. Elle a été passablement plus discrète contre Washington et son entraîneur espère qu’elle rebondira.

Carli Lloyd demeure, à 38 ans, une redoutable joueuse et une leader de premier plan. Et, bien sûr, la Québécoise Évelyne Viens, qui a marqué le but de la victoire contre la Caroline avant de regarder le match suivant le long des lignes de côté, souhaite pouvoir jouer un rôle dans cet important duel.

Racing Louisville FC :

Cece Kizer mène l’attaque de l’équipe de Louisville avec deux buts tandis qu’Emina Ekic se dresse de plus en plus comme une bonne fabricante de jeu. Savannah McCaskill possède également des atouts pour embêter les défenses ennemies.