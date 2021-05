Pêche aux crevettes : l’industrie craint que la saison ne soit pas lucrative

L’Association des producteurs de fruits de mer (ASP) propose 1 $ par livre de crevettes, mais le syndicat de la Fish, Food and Allied Workers en demande 1,50 $.

Rendell Genge, pêcheur de crevettes de la côte ouest de Terre-Neuve depuis 1970, indique avoir connu plusieurs fluctuations de prix en cinquante ans.

Toutefois, cette année, il est catégorique : Il est hors de question de faire la pêche pour un dollar la livre , dit-il.

Nous avons eu une rencontre de groupe mardi, et avons décidé à l’unanimité que nous n’allIons pas pêcher pour moins de 1,50 $ la livre.

Nous allons nous accrocher et voir ce que les marchés nous réservent à l’avenir. S’ils ne peuvent se permettre de payer plus, nous ne pouvons pas non plus nous permettre de pêcher.

Une citation de :Rendell Genge, pêcheur de crevettes de Terre-Neuve-et-Labrador