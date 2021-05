L'artiste visuelle Emy G. St-Laurent nommée relève artistique de Culture Côte-Nord

Sous le thème Nos étoiles, nos racines, la cérémonie des Prix d’Excellence Culture Côte-Nord 2021 s'est tenue vendredi en formule hybride, à la fois à la salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles et de manière virtuelle.

C'est avec sa série de tableaux intitulée Paysages carnivores qu'Emy G. St-Laurent s'est démarquée pour obtenir le prix de la relève.

S'inspirant des accidents parfois mortels qui peuvent survenir sur les routes 138 et 389, les cinq tableaux grand format dépeignent de façon très crue et réaliste des parties d'animaux blessés, comme on peut en retrouver sur ces routes.

Le prix Artiste a ensuite été remis à Nicolas Lachapelle et Éloïse Demers-Pinard pour leur documentaire sonore Par-delà la 138, qui raconte l'histoire de Coasters rencontrés au cours d'une traversée en ski de fond de route blanche de la Basse-Côte-Nord.

Plusieurs organismes ont également été récompensés pour leur contribution à la culture de la région dans les deux dernières années.

Le prix Art et Culture Innus a notamment été remis à la Maison de la Culture lnnue de Ekuanitshit, tandis que le prix Patrimoine a été décerné au groupe Le Grand Rappel pour le projet du Journal des boîtes à chanson 1964-1979.

Enfin, l'Espace K Théâtre de Baie-Comeau s'est mérité le prix Organisme pour le spectacle Le Carnaval des animaux.