Vaccination : des cliniques sans rendez-vous au Kamouraska et dans la Matapédia

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent tient deux cliniques sans rendez-vous, ce dimanche, aux centres de vaccination du Kamouraska et de la Matapédia.

Ces cliniques sans rendez-vous sont destinées aux personnes de 45 à 79 ans, désireuses de recevoir le vaccin AstraZeneca.

Au Kamouraska, le centre de vaccination est situé au Centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri. Dans la Matapédia, il est situé au Centre récréoculturel d'Amqui.

Par ailleurs, il reste encore des places de rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca au cours des prochains jours. C’est le cas dans le Témiscouata lundi, dans la Mitis jeudi et dans Rimouski-Neigette vendredi.

La prise de rendez-vous se fait toujours sur Québec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1-877- 644-4545.