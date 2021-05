La population invitée à participer à la Journée nationale du sport et de l’activité physique

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue invite les citoyens à participer à la Journée nationale du sport et de l’activité physique ce 2 mai.

La population est appelée à découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger en pratiquant des activités physiques, sportives et de plein air.

Cette année, en raison des règles sanitaires, il n’y a pas de volet événement, mais il est possible de bouger de façon autonome ou en famille tout en respectant la distanciation sociale.

La conseillère en loisir et kinésiologue à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, Karine Bisson dit qu'il est aussi possible d'impliquer les enfants soit en bulle classe à l'école ou avec les tout-petits dans les milieux de garde.

C'est important de bouger autant pour notre santé physique que mentale. Soit en raison du confinement ou des restrictions sanitaires, notre activité physique peut avoir été limitée au cours de la dernière année. Avec le 2 mai et l'arrivée du printemps, on invite les gens à sortir et à se remettre en action et de remettre à l'avant nos bonnes habitudes , explique la conseillère.

Que ce soit ce dimanche ou durant les 10 prochains jours, les participants sont invités à partager leurs photos en action sur le site de l'événement pour courir la chance gagner des prix de participation.