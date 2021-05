Les Olympiques trébuchent encore une fois face à l'Armada

On est sorti fort, un peu à l’image de la 3e période lors du dernier match. Mais, en 2e période, on a changé nos manières et ça a créé des revirements. On a aussi eu des bonds malchanceux. Ils ont capitalisé sur leurs chances et on ne l’a pas fait , a analysé l’entraîneur-chef Louis Robitaille après la rencontre.

L’Armada s’attendait justement à faire face à une tempête en début de rencontre.

On savait que Gatineau sortirait avec beaucoup d’énergie. On a tempéré et on a réussi à les garder à l’extérieur dans l’ensemble. Notre but en désavantage numérique nous a donné beaucoup de momentum , a mentionné l’entraîneur Bruce Richardson.

L'entraîneur des Olympiques, Louis Robitaille, l'air songeur pendant un changement au banc de son équipe. Photo : Olivier Croteau / LHJMQ

Les sorties de zone des Olympiques ont souvent été laborieuses dans ce match alors que les joueurs ont de la difficulté à s’ajuster à l’échec-avant soutenu de l’Armada.

Nous avons surtout eu de la misère en 2e période. C’est une équipe rapide qui forecheck beaucoup. C’est à nous de mieux absorber les mises en échec et de sortir la rondelle. C’est du hockey de séries. Il faudra faire des ajustements , a dit l’attaquant Pier-Olivier Roy, qui ne cherchait pas d’excuses.

Le jeune gardien Charles-Édward Gravel a bien paru pour un 2e match de suite devant la cage de l’Armada, mais les Olympiques lui facilitent la vie effectuant seulement 20 tirs au filet.

On a fait dans la dentelle en avantage numérique et on a manqué des chances à bout portant. Il faut mettre ces chances au filet pour capitaliser. C’est beau, ils ont un gardien de 16 ans, mais on le teste pas. Il est dans une zone de confort et on ne lui met pas assez de pression , a ajouté l’entraîneur.

Ne pas se laisser déconcentrer par les arbitres

Les Olympiques auraient peut-être mérité un meilleur sort, à certains moments du match, lors desquels les arbitres auraient pu intervenir. Les officiels ont décerné quatre pénalités à Gatineau contre trois à l’Armada, mais ils ont aussi rangé leur sifflet à des moments clés du match.

Les appels n’ont pas été de notre côté à certains moments, mais on a un peu joué dans la frustration. Quand même qu’on aurait dit qu’on a fait trébucher Jackson ou qu’il y avait une pénalité sur Bizier, on n'a pas le contrôle. On s’est laissé déconcentrer et il faut apprendre de ça , a souligné l’entraîneur des Olympiques.

Le jeune défenseur Tristan Luneau se fait durement plaquer pendant la rencontre face à l'Armada. Photo : Olivier Croteau / LHJMQ

Tu ne contrôles pas ca. Ça a fait changer le match en fin de 2e, mais c’est à nous de compter sur nos avantages et à faire le travail en désavantage. Une citation de :Pier-Olivier Roy, attaquant des Olympiques de Gatineau

Les Olympiques ont encore semblé fatigués à certains moments de la rencontre. Leur bataille de deux semaines contre la COVID-19 a peut-être laissé des traces, mais Pier-Olivier Roy refuse d’utiliser cette excuse.

Il nous reste de la motivation, c’est sûr. On se prépare toute l’année. Il faut prendre du repos, dimanche, et on va arriver prêts au 4e match , a-t-il assuré.

L'Armada aura la chance de fermer les livres de cette série au meilleur de cinq rencontres, dès lundi à 19 h.