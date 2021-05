Des entreprises touchées par la COVID-19 dénoncent un manque d'informations

Jeudi, le Centre de valorisation de l'aliment de Sherbrooke et le restaurant O'Chevreuil ont tous deux appris qu'un de leur employé qui avait des symptômes de la COVID-19 se faisait dépister.

À partir de ce moment, ces entreprises qui voulaient agir rapidement se sont retrouvées devant l'inconnu. On a levé le drapeau parce qu'on ne savait pas où on s'en allait et quoi faire avec nos employés , explique Charles-Emmanuel Pariseau, copropriétaire du restaurant O'Chevreuil.

Il affirme que ni le ministère, ni la CNESST ou la santé publique n'étaient en mesure de lui donner des informations pour intervenir sur le champ.

On était un peu choqués parce qu'on a senti qu'on n'était pas vraiment en prévention, mais en mode éteindre des feux, alors que nous on voulait commencer à bouger. Une citation de :Sophie Vachon, directrice administrative du Centre de valorisation de l'aliment

Pour sa part, la santé publique indique que la CNESST a la responsabilité de répondre aux entreprises avant l'ouverture de l'enquête épidémiologique.

En l'absence de réponse de la CNESST, le restaurant O'Chevreuil a décidé de fermer ses portes de façon préventive jusqu'à mercredi. Cette décision qui engendre des pertes financières importantes pour l'entreprise a été prise pour le bien de l'équipe et de la clientèle, sans savoir si une mesure aussi draconienne était nécessaire.

Les deux entrepreneurs saluent toutefois l'aide apportée par la santé publique dès le début de l'enquête épidémiologique, 48 heures après que l'employé se soit rendu au centre de dépistage.

Ils croient toutefois qu'il serait judicieux de rendre disponibles plus d'informations en ligne pour intervenir dès qu'un employé présente des symptômes. Ils estiment qu'une ligne téléphonique pourrait aussi permettre de guider ces entrepreneurs en quête de réponses.