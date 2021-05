Une centaine de personnes ont manifesté contre les mesures sanitaires à Alma

L’obligation du port du masque, l’imposition d’un couvre-feu et l’interdiction de se rassembler sont les mesures qui contrarient particulièrement les manifestants.

Je dirais que les contacts sociaux sont selon moi le plus important , c’est peut-être ça qui cause le plus de dégâts en ce moment : empêcher les familles de se voir , soutient l’organisatrice de l’événement régional, Annie Girard Larouche.

Les manifestants, souvent non masqués, ont défilé en musique et dans la bonne humeur. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Le couvre-feu ne fait pas l’unanimité auprès des manifestants, plusieurs s’entendent pour dire qu’il n’a pas prouvé son utilité.

Le couvre-feu est totalement inutile , rien n’est prouvé scientifiquement , lance un participant.

Les manifestants non masqués ont défilé en musique et dans le calme, sous haute surveillance policière. La plupart des manifestants respectaient la distanciation physique.

Les policiers ont suivi le cortège. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Des manifestations visant à dénoncer les mesures sanitaires en vigueur étaient aussi prévues dans plusieurs autres villes du Québec aujourd'hui. Des protestataires ont manifesté à Montréal, Gatineau, Rouyn-Noranda, Sherbrooke et Carleton-sur-Mer.

Avec Philippe L'Heureux.