Des amateurs de hockey s’en prennent à un descripteur sur les réseaux sociaux

Ce qui a retenu leur attention s’est produit à la fin du troisième match de la série opposant les Voltigeurs aux Remparts, vendredi. Alors qu’elle perdait 3-1, l’équipe drummondvilloise a retiré son gardien au profit d’un sixième attaquant.

Le gardien des Remparts, Thomas Sigouin, en a profité pour dégager la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire. Elle a terminé sa course au fond du filet laissé désert. Il s’agissait d’une première lors d’un match de série éliminatoire de la LHJMQ. Ce but confirmait du même coup l’élimination des Voltigeurs au premier tour.

Frédéric Beaulieu, lui, ignorait qu’il venait d’assister à un moment historique. C’est un but qui élimine l’équipe dont je décris les faits et gestes depuis huit ans. Le rôle du descripteur, c’est de transcender les émotions que les partisans vivent à la maison, parce qu’il n’y a personne dans les gradins. Aucun partisan des Voltigeurs ne sautait de joie dans son salon , confie-t-il.

Un déluge d’insultes s’en est suivi sur les réseaux sociaux. Y avait-il un descripteur? Vraiment mauvais. Incapable de décrire ce moment , Congédier le commentateur svp , Un beau moment ruiné par le descripteur , Pire description d’un but de gardien de l’histoire du hockey . Ce genre de commentaires se compte par dizaines.

Au Québec, on est émotif avec le hockey. C’est une religion, ça n’a juste pas de sens ce qu’on peut lire. Une citation de :Frédéric Beaulieu

Frédéric Beaulieu a d’abord refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada, mais est revenu sur sa décision.

Quand j’ai vu que mon plus petit était assis sur le divan ce matin avec sa tablette et qu’il lisait les commentaires avec les larmes aux yeux, je me suis dit : "tu as un rôle, t’es chanceux, t’as un job qui te permet de réagir" et c’est la raison pour laquelle je réagis, parce que ça dépasse l’entendement. On s’en est pris à ma femme qui essayait de me défendre , poursuit-il.

Devant ce dérapage, les Remparts de Québec ont effacé la vidéo de leurs médias sociaux et ont même rédigé un message pour rappeler à l’ordre leurs supporteurs.

Le descripteur des matchs du Canadien de Montréal, Félix Séguin, a téléphoné à Frédéric Beaulieu pour lui témoigner de son support.

Plusieurs entraîneurs du circuit ont également dénoncé publiquement la situation. C’est le cas de Serge Beausoleil de l’Océanic de Rimouski, dont l’équipe a éliminé les Cataractes de Shawinigan vendredi soir.

Des supporteurs en colère ont d’ailleurs pris d’assaut les réseaux sociaux pour réclamer le départ du directeur général de l’équipe, Martin Mondou.

D'après le reportage de Jonathan Roberge