Vaccination en Outaouais : Les personnes admissibles invitées à prendre rendez-vous

C’est ce qu’a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais par communiqué.

Nous invitons donc toutes les personnes ciblées par les groupes [prioritaires] à prendre rendez-vous dès maintenant , peut-on lire.

Peu avant 15 h, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région a fait savoir que près de 350 plages étaient disponibles au Palais des congrès de Gatineau, pour la journée de dimanche, ainsi qu’une centaine à Buckingham. On a précisé que quelques places étaient toujours vacantes à Petite-Nation.

Les autorités sanitaires ont profité de cette mise à jour par communiqué pour rappeler quels sont les critères d’admissibilité actuels qualifiant à la vaccination. On retrouve, dans la liste, les personnes âgées de 50 ans et plus et les femmes enceintes.

Voici d’autres groupes prioritaires pour qui la vaccination est accessible Les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ainsi que des proches aidants;

Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui œuvrent dans des milieux à risque élevé d'éclosion;

Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19;

Source: CISSS de l’Outaouais

Le communiqué de samedi rappelle que la vaccination est aussi offerte en pharmacies et en milieu hospitalier pour certaines personnes.