Près de 132 M$ pour les infrastructures de transport du Nord-du-Québec

Le réseau routier et aéroportuaire du Nord-du-Québec va bénéficier de 132 millions de dollars d'investissements dans les deux prochaines années.

L'annonce a été faite par Québec concerne des travaux de maintien et d’amélioration des infrastructures routières et aéroportuaires dans cette région.

Plus 74 millions de dollars seront consacrés aux projets aéroportuaires avec notamment la construction de nouvelles aérogares pour les aéroports de Matagami, de Salluit, d’Inukjuak et de Chibougamau-Chapais.

Près de 30 millions de dollars seront investis pour maintenir les chaussées en bon état.

Des investissements bien accueillis par Sylvain Bélisle, président de la chambre de commerce de Chibougamau-Chapais qui s'attend à d'importantes retombées économiques sur la région.