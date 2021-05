COVID-19 : 156 cas s’ajoutent à Ottawa, 70 en Outaouais

Au cours des 24 dernières heures, la COVID-19 a infecté 156 personnes de plus à Ottawa. Trois décès s’ajoutent également au bilan de la capitale fédérale, samedi.

Selon la plus récente mise à jour de Santé publique Ottawa (SPO), le nombre de cas confirmés dans la capitale passe ainsi à 24 344 et le nombre de décès, à 507 depuis le début de la crise sanitaire.

Les cas actifs se chiffrent désormais à 1960. SPOSanté publique Ottawa compte 115 patients à l’hôpital, dont 30 sont traités aux soins intensifs.

Pas moins de 4899 cas de variants préoccupants et mutations ont été détectés jusqu’à présent à Ottawa. D’entre eux, 28 ont causé la mort.

Toujours 37 éclosions sont en cours selon SPOSanté publique Ottawa .

Santé publique Ontario rapporte sur l'ensemble de son territoire 3369 nouvelles infections à la COVID-19 ainsi que 29 décès supplémentaires. Le nombre de patients admis aux soins intensifs atteint un sommet dans la province.

Le nombre de décès stable en Outaouais

Le nombre de cas confirmés en Outaouais passe à 11 337 depuis le début de la crise sanitaire en raison de 70 nouvelles infections samedi. Le bilan des décès demeure quant à lui à 197.

À l’heure actuelle, 554 personnes sont toujours atteintes de la maladie dans la région.

Au niveau du bilan hospitalier en Outaouais, la santé publique provinciale signale un total de 61 hospitalisations réparties à l’hôpital de Hull (49) et à l’hôpital et CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Pontiac (12). Sept personnes hospitalisées à l'établissement de santé de Hull se trouvent actuellement aux soins intensifs.

Aucun cas de variant supplémentaire n’a été confirmé dans la région, selon la plus récente mise à jour de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). À ce jour, l’essentiel des 279 variants séquencés en Outaouais est de souche britannique (269). Des cas de variants sud-africains (3), brésiliens (2) et nigériens (5) ont aussi été identifiés.

Sur le front de la vaccination, 3540 doses ont été administrées vendredi, portant le total d’inoculations contre la COVID-19 en Outaouais à 147 629.

Dans l’ensemble du Québec, la tendance à la baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit. Les autorités sanitaires ont fait état samedi de 14 patients de moins. La santé publique signale aussi 1101 nouveaux cas.