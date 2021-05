273 cas de COVID-19 et 2 décès de plus au Manitoba

Le Manitoba annonce 273 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès de plus liés à la maladie dans son bilan publié samedi.

Vendredi, la province a recensé 295 nouveaux cas de COVID-19 et un décès.

Le variant B.1.1.7 du coronavirus étant en cause dans plus de la moitié des infections au Manitoba, les autorités sanitaires ont annoncé vendredi que, dans certaines régions, les personnes infectées ne sauront plus si c'est par ce variant ou non.

Les Manitobains âgés de 30 ans ou plus et qui ont des problèmes médicaux spécifiques sont désormais en mesure de recevoir le vaccin d’AstraZeneca-Oxford.

Brian Pallister a annoncé, jeudi, que les enseignants manitobains pourraient par ailleurs se faire vacciner au Dakota du Nord. Un porte-parole de l'État américain a toutefois déclaré vendredi que les détails n'étaient pas encore réglés.