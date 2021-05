La Côte-Nord compte six nouveaux cas de COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord enregistre six nouveaux cas de COVID-19 samedi.

Les Municipalités régionales de comté (MRC) de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan comptent respectivement 2 nouveaux cas. Les MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières et de Caniapiscau ont quant à elles chacune un cas de plus.

Répartition par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 10

Caniapiscau : 11 (+1)

Haute-Côte-Nord : 51 (+2)

Manicouagan : 225 (+2)

Minganie : 22

Sept-Rivières : 201 (+1)

Inconnue : 1

Au total, 521 Nord-Côtiers ont contracté le virus depuis le début de la pandémie.

Le bilan de l’éclosion du chantier de la Romaine s'alourdit

Trois cas de plus s'ajoutent au bilan de l’éclosion du chantier de la Romaine samedi. Au total, 12 travailleurs ont été contaminés sur le chantier dans les derniers jours.

Ces nouveaux cas sont en voie d’être évacués, indique le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé. On gère les cas qui s’additionnent avec la santé publique , précise-t-il.

Les activités du chantier de la centrale la Romaine-4 se poursuivent.

44 284 vaccins ont jusqu'à maintenant été distribués sur la Côte-Nord.

À l’échelle provinciale, 1101 nouveaux cas et 7 décès supplémentaires sont enregistrés samedi.