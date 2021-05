42 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent rapporte 42 nouveaux cas de COVID-19, en ce 1er mai.

Le total de bas-laurentiens infectés par le nouveau coronavirus, depuis le début de la pandémie, passe à 3045.

Toujours selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , 386 de ces cas sont actifs. Une hospitalisation de plus est à mentionner, pour un total de 11, dont trois aux soins intensifs. En revanche, le nombre de guérisons augmente à 2622, dans la région.



Hausse notable: la MRC des Basques enregistre huit nouvelles infections à la COVID-19, une augmentation particulièrement notable si on la compare aux bilans quotidiens des derniers mois.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 512 cas (+13)

Rivière-du-Loup : 946 cas (+10)

Témiscouata : 267 cas (+5)

Les Basques : 91 cas (+8)

Rimouski-Neigette : 741 cas (+2)

La Mitis : 159 cas (stable)

La Matanie: 235 cas (+1)

La Matapédia : 69 cas (+2)

Indéterminés : 25 cas(+1)

C'est la première fois en quatre jours que le bilan quotidien du Bas-Saint-Laurent se situe sous la barre des 50 nouveaux cas.

Pour ce qui est de la vaccination, un total de 77 776 doses ont été données jusqu'à maintenant, dans la région.

À l'échelle québécoise, 1101 nouveaux cas et 7 décès de plus au Québec ont été répertoriés.

Le dépistage va bon train, à Rivière-du-Loup

L'appel à la vigilance et à la prudence du directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, semble avoir été entendu par la population de la MRC de Rivière-du-Loup.

C'est du moins ce qu'affirme le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Gilles Turmel. Il n'y a presque plus de rendez-vous disponibles pour les dépistages ce samedi, à Rivière-du-Loup , admet-il.

Le message qu'on veut envoyer, c'est celui-ci: allez vous faire dépister. S'il n'y a plus de rendez-vous disponible le jour même, réservez-en un pour le lendemain. C'est plus important que jamais. Une citation de :Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Gilles Turmel ajoute que de nombreux rendez-vous sont disponibles pour la journée de dimanche.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher