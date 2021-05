Des milliers de personnes manifestent contre les mesures sanitaires à Montréal

Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel des organisateurs de Québec Debout et marchent dans les rues de Montréal afin de protester contre les mesures sanitaires, qu'ils considèrent « excessives et injustifiées ».

Selon eux, le moment est venu de tous se lever en même temps pour créer un rassemblement historique et pacifique .

Nous, on est réellement contre le passeport sanitaire a indiqué Samuel Grenier l’un des organisateurs, qui précise que la marche inclut aussi bien des anti et des provaccins.

[Les mesures sanitaires], ça a condamné beaucoup de relations et j’ai hâte qu’on ait un plan de déconfinement correct et logique. Une citation de :Samuel Grenier

Les manifestants, souvent non masqués et sans respecter la distanciation physique, défilent en musique et dans la bonne humeur. La manifestation doit normalement effectuer deux boucles via les rues Sherbrooke, et Viau, puis les boulevard Rosemont et Pie IX.

Certains manifestants affichent leur opposition à la vaccination et prônent une «immunité naturelle». Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

On ne peut plus prendre la liberté comme étant acquise dans ce pays , a déploré l'ancien député fédéral Maxime Bernier qui participe à la manifestation. Ce dernier appelle à la fin du couvre-feu et du confinement, qui causent selon lui des suicides et des retards dans les opérations chirurgicales.

Des manifestations visant à dénoncer les mesures sanitaires en vigueur sont aussi prévues dans plusieurs autres villes du Québec aujourd'hui. Des protestataires entendent se réunir à Gatineau, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Alma et Carleton-sur-Mer.

La marche prévue dans la métropole a déjà été vivement critiquée par des élus québécois et fédéraux. Ils ont déploré le fait qu'elle se tiendra à proximité d'un lieu majeur de vaccination contre la COVID-19, le Stade olympique.

C’est extrêmement dommage. On respecte le droit de manifester, mais vacciner est la priorité. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Malheureusement, les gens qui se rassemblent pour manifester sont en train de contribuer à la prolongation de ces mesures de santé publique, des mesures restrictives dans lesquelles nous nous retrouvons maintenant , a souligné le premier ministre, Justin Trudeau, qui a qualifié l’initiative de désolante , même s’il dit comprendre que les gens vivent beaucoup d'anxiété, beaucoup de frustrations en ce moment.

La traditionnelle manifestation des travailleurs du 1er mai a aussi lieu cet après-midi. Elle doit débuter aux alentours du parc La Fontaine. Le cortège de plusieurs centaines de personnes, doit ensuite rejoindre le Quartier des spectacles via la boulevard René Lévesque.

Là aussi, l'actualité est fertile en revendications. Que ce soit pour dénoncer la loi spéciale forçant le retour au travail des débardeurs du Port de Montréal ou les négociations dans le réseau de la santé, les syndicats dénoncent l'attentisme des différents paliers de gouvernement.