COVID-19 : 1101 nouveaux cas et 7 décès de plus au Québec

Pour l'heure, 578 personnes sont hospitalisées après avoir contracté le coronavirus. De ce nombre, 159 se trouvent aux soins intensifs, soit cinq de moins que vendredi.

La santé publique a indiqué que 1101 nouveaux cas avaient été dénombrés dans la province. Sept décès des suites de la maladie se sont aussi ajoutés au bilan, qui s'élève désormais à 10 933 morts depuis le début de la pandémie au Québec.

Parmi ces nouveaux décès, un seul est survenu au cours des dernières 24 heures, cinq entre le 24 et le 29 avril et un autre avant le 24 avril.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Chaudière-Appalaches demeure la région la plus touchée par la COVID-19. On y retrouve 971 cas actifs, soit l'équivalent de 224,8 cas par 100 000 habitants. Le Bas-Saint-Laurent compte pour sa part 386 cas actifs (196,1 par 100 000) et la Capitale-Nationale, 1183 cas actifs (155,6 par 100 000).

Montréal, autrefois épicentre de la pandémie dans la province, dénombre 2772 cas actifs (133,4 par 100 000).

Le nombre d'éclosions actives a légèrement augmenté dans les milieux de travail, pour atteindre 628, soit près de 55 % des éclosions recensées. Suivent le réseau scolaire, avec 253 éclosions (22,1 %) et les garderies, avec 119 éclosions (10,4 %).

Le taux de variants identifiés parmi les cas de COVID-19 se maintient : 83,2 % des cas criblés au cours des 7 derniers jours se sont avérés positifs à l'un des variants. Jusqu'ici, l'essentiel des variants séquencés sont de souche britannique, bien que des cas de variants sud-africains, brésiliens et nigériens ont aussi été identifiés au Québec.

Sur le front de la vaccination, 63 633 doses de plus ont été administrées, dont 62 406 au cours des dernières 24 heures. Les 1227 doses restantes ont été inoculées avant le 30 avril, mais n'avaient pas encore été prises en compte.

Jusqu'à présent, 3 167 659 doses ont été administrées. Près de 37 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin.

Au total, la province a reçu 3 448 799 doses des différents vaccins contre la COVID-19. Parmi celles-ci, 13 960 doses de Moderna ont été reçues vendredi, ce qui complète la livraison [qui était] attendue cette semaine de la part de ce fabricant, a souligné le ministère de la Santé.

Les autorités sanitaires ont aussi reçu vendredi 12 870 doses du vaccin de Pfizer en avance; il s'agit d'une partie des doses que devait recevoir le Québec la semaine prochaine.