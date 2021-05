Équité et conditions salariales revendiquées en ce 1er mai

La crise sanitaire n’a pas effacé les inégalités sociales. Au contraire, elle les a mis en lumière. C'est ce que pensent des syndicats et des organismes communautaires de l’Est-du-Québec.

Ces organisations profitent de ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, pour unir leurs voix et revendiquer de meilleures conditions de travail.

Une conférence de presse était notamment organisée vendredi, sur la Côte-Nord, où la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Action-Chômage Côte-Nord et la table des groupes populaires ont conjointement pris la parole à Baie-Comeau.

Un meilleur soutien de la part du gouvernement pour les emplois communautaires, qui sont souvent très précaires, et de meilleures conditions en santé et sécurité pour les employés ont été revendiqués.

Le coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, affirme que les emplois dans le milieu communautaire sont majoritairement occupés par des femmes.

Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

Même s'il y a des améliorations à certains égards dans les deux trois dernières années, il reste encore beaucoup, mais beaucoup de chemin à faire. On peut donc considérer que c'est encore un milieu précaire. [...] On l'a vu particulièrement le travail du communautaire durant cette triste période de COVID , déplore M. Savard.

La coordonnatrice d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, ajoute que les femmes sont particulièrement touchées par l'iniquité de l’assurance-emploi et qu’il faut adopter un seuil de 420 heures et 35 semaines pour tous.

Line Sirois, coordonnatrice de l'organisme Action Chômage Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les femmes qui - on le sait - sont surtout dans le tourisme, dans des emplois précaires, le 420 heures est important pour eux parce que ça va leur donner accès à l’assurance-emploi. Il y a beaucoup de travailleuses qui n’ont même pas accès, avec 700 heures, à l’assurance-emploi. Le gouvernement a fait un bon pas dans la bonne direction, mais là il est en train de mettre le pied sur le break , s’inquiète Mme Sirois.

Line Sirois souhaite voir se prolonger et se pérenniser les mesures d'urgence en termes d'assurance emplois mises en place pendant la pandémie.

Nancy Legendre, présidente du Conseil central de la CSN au Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Du côté de la CSNConfédération des syndicats nationaux , la présidente au Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre, se désole qu'encore une fois, comme à tous les 1er mai, la question du salaire minimum est au cœur des revendications.

On va se le dire, ce n’est pas en augmentant le salaire minimum à 13,50 $ cette année qu’on va amener une amélioration tant au niveau des familles qu’au niveau de l’économie au Québec. On l’a vu avec la pandémie, M. Legault a été obligé de donner des primes et d’augmenter les salaires, entre autres, aux préposés aux bénéficiaires parce que c’était complètement insuffisant , s’indigne Mme Legendre.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et Marie Kirouac